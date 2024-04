Ryan Gosling jako ikona seriali animowanych. Obsada nie mogła powstrzymać śmiechu

Ostatnio rok był niewątpliwie udany dla Goslinga. Jego występ w roli Kena w "Barbie" Grety Gerwig przyniósł mu szereg nominacji do najważniejszych wyróżnień, w tym Oscara. Natomiast wykonywana przez niego piosenka "I'm Just Ken" stała się popkulturowym fenomenem.

W swoim monologu otwierającym odcinek SNL Gosling w żartobliwy sposób odnosił się do sukcesu "Barbie" i dawał znać, że czas iść do przodu. Towarzyszyła mu Emily Blunt, która wystąpiła u jego boku w "Kaskaderze", a w poprzednim sezonie odniosła równie duży sukces za sprawą swojego udziału w "Oppenheimerze" Christophera Nolana.

Ryan Gosling jako Beavis z kultowej animacji MTV

We wspomnianym skeczu Gosling wcielił się w mężczyznę, który siedzi pośród publiczności dyskusji o sztucznej inteligencji. Z racji swojego ubioru i fryzury, jednoznacznie kojarzącej się z Beavisem z popularnej animacji, rozprasza zaproszonych gości. W końcu zostaje poproszony o zmianę miejsca, a jego siedzenie zajmuje inny mężczyzna, tym razem przypominający Butt-Heada, dopełnienie znanego z MTV duetu.

Grane przez Goslinga i Mikeya Daya postaci były tak dobrze ucharakteryzowane, że członkowie obsady z trudem zachowywali powagę. Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor co chwilę wybuchał tłumionym śmiechem. Z kolei Heidi Gardner, członkini obsady SNL, na widok Daya nie potrafiła się powstrzymać i potrzebowała dłuższej chwili, by się opanować.

