Ryan Gosling i Eva Mendes: Ich związek jest owiany tajemnicą!

Ryan Gosling i Eva Mendes są najbardziej tajemniczą parą w Hollywood. Niechętnie pozują razem do zdjęć i nie komentują publicznie swojej relacji. Nie wiadomo nawet, czy wzięli ślub! Czasami zdarza się jednak, że media dotrą do informacji, których tak zawzięcie chroni gwiazdorska para. Co wiemy o zwiazku Ryana Goslinga i Evy Mendes?

Zdjęcie Eva Mendes i Ryan Gosling / Sonia Recchia / Stringer / Getty Images