Ruthie Tompson nie żyje. Legenda kina miała 111 lat

Ruthie Tompson zmarła niedzielę, 10 października. Animatorka w 2000 roku mianowana została Legendą Disneya. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które miały największy wpływ na rozwój studia Walta Disneya. Twórczyni odeszła w kalifornijskiej placówce należącej do organizacji charytatywnej The Motion Picture & Television Fund, która pomaga ludziom z branży filmowej i telewizyjnej.

Producentka Susan Biesack i animatorka Ruthie Tompson /tefanie Keenan/Getty Images for TCM /Getty Images