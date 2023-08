Nowi "Wiarołomni" będą zarówno remakiem jak i sequelem filmu z 2000 roku. Oryginał opowiadał o trójkącie miłosnym, który łączy aktorkę Marianne Vogler, jej męża Markusa, uznanego dyrygenta, i Davida, reżysera filmowego.

Historia będzie się rozgrywała w dwóch płaszczyznach czasowych. W starszą Marianne wcieli się Lena Endre, która zagrała tę rolę w filmie Ullman. Obok niej w serialu Alfredsona wystąpi też m.in. Jesper Christensen ("Casino Royale"), który wcieli się w starszego Davida. Młodych Marianne i Davida zagrają Frida Gustavsson ("Wiedźmin") oraz Gustav Lindh ("Królowa kier"). W roli Markusa wystąpi August Wittgenstein ("The Crown"). Scenariusz serialu napisała Sara Johnsen (serial "22 lipca").

Reklama

Wideo youtube

We współczesności uznany 73-letni reżyser David spotyka swoją dawną wielką miłość, 75-letnią aktorkę Marianne Vogler. Oboje konfrontują się z konsekwencjami swojego romansu sprzed lat, który wpłyną nie tylko na nich, ale też na ich najbliższych. Czterdzieści lat wcześniej, co stanowi główną oś opowieści, David i Marianne zakochują się w sobie. Muszą jednak zachować swe uczucie w tajemnicy. David jest najlepszym przyjacielem męża Marianne.

"Żyłem z 'Wiarołomnymi' przez ponad 20 lat i jestem szczęśliwy, że rozpoczęliśmy zdjęcia. Obsada serialu jest decydująca dla złożoności tej historii i pracowałem bardzo ciężko, by skusić odpowiednich aktorów. Zatrudniliśmy największe talenty i nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co zrobią ze swoimi postaciami" - wyznał reżyser Tomas Alfredson.