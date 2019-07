Ruszyły zdjęcia do filmu "Psy 3"

W marcu 2019 roku reżyser Władysław Pasikowski zdradził, że jego kolejnym filmem po "Kurierze" będzie trzecia część "Psów". Zdjęcia do długo wyczekiwanej kontynuacji właśnie się rozpoczęły, o czym poinformował Cezary Pazura.

Podczas wywiadu dla radia RMF z marca 2019 roku Pasikowski zdradził, że kończy prace nad scenariuszem "Psów 3". Miał wtedy nadzieję, że w filmie wystąpią odtwórcy głównych ról z poprzednich części: Bogusław Linda, Cezary Pazura i Artur Żmijewski.

Film nosi tytuł "Psy III. Canis majoris", a jego akcja została osadzona we współczesnej Polsce. Póki co brak innych szczegółów dotyczących fabuły.



O rozpoczęciu prac nad filmem poinformował Cezary Pazura na swoim profilu w serwisie YouTube. W zamieszonym w dniu 4 lipca wideo zwrócił uwagę widzów, że pozbył się swojej brody, co tłumaczył rozpoczęciem zdjęć do dwóch filmów: "Futra z misia" i "Psów 3".



"Psy" (1992) opowiadały historię Franza Maurera (Bogusław Linda) i Ola Żwirskiego (Marek Kondrat), byłych funkcjonariuszy SB, którzy po zmianie ustroju stają po różnych stronach prawa. Jeden przechodzi do policji, drugi dołącza do mafii. Film jest często nazywany próbą rozliczenia się z epoką PRL-u.

Dzieło Pasikowskiego jest także uważane za jeden z najważniejszych polskich filmów lat dziewięćdziesiątych. Część widzów była oburzona scenami, w której pijani esbecy śpiewają "Balladę o Janku Wiśniewskim" lub morderstwem nawiązującym do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Film znalazł też szerokie grono odbiorców, głównie z powodu formy, niespotykanej dotychczas w polskim kinie. Z kolei dialogi powtarzane są do dziś. "Psy" otrzymały pięć nagród podczas Festiwalu w Gdyni: za reżyserię, główną rolę męską (Bogusław Linda), drugoplanową żeńską (Agnieszka Jaskółka), montaż i muzykę.

W 1994 roku Pasikowski zrealizował kontynuację "Psów" pod tytułem "Psy: Ostatnia krew". Nie powtórzyła ona jednak sukcesu pierwszej części.