Ruszyły zdjęcia do filmu "Magnezja". Gwiazdy w obsadzie

Ruszyły zdjęcia do filmu "Magnezja". W pełnej gwiazd obsadzie zobaczymy m.in. Dawida Ogrodnika, Mateusza Kościukiewicza, Maję Ostaszewską, Agatę Kuleszę, Małgorzatę Gorol, Borysa Szyca, Magdalenę Boczarską czy Andrzeja Chyrę. Nie zabraknie strzelanin, trupów, zwrotów akcji i szalonego humoru!

Maja Ostaszewska (w środku) na planie "Magnezji" /Anna Włoch /materiały dystrybutora

Pod koniec lipca w Nowej Suchej niedaleko Siedlec ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu Maćka Bochniaka. "Magnezja" to osadzony w XX-leciu międzywojennym gangsterski kryminał w poetyce westernu i ze sporą dawką czarnego humoru.

Uhonorowany nagrodą "Perspektywa" za swój debiut reżyserski Maciek Bochniak oraz współscenarzysta Mateusz Kościukiewicz, czyli artystyczny duet, który dał widzom "Disco polo" - powraca z filmem, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było! "Magnezja" to niezwykle oryginalna, barwna i porywająca opowieść osadzona w XX-leciu międzywojennym ukazanym z nieznanej dotąd perspektywy - pełna gwiazd, strzelanin, trupów, zwrotów akcji i... szalonego humoru, które wbiją widzów w fotel.



W zaskakujących kreacjach aktorskich plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża, rosyjski aktor Andriej Bagirow i wielu innych. Producentem "Magnezji" jest firma Aurum Film ("Ostatnia Rodzina" i "Boże Ciało"), film na ekrany wprowadzi Kino Świat. Planowana data premiery to 2 października 2020 roku.

Zdjęcie Główne role w filmie grają Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz / Anna Włoch / materiały dystrybutora

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!

"Magnezja" to projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Macieja Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za "Najlepszego" i "Miasto 44". Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo ("Miasto 44" "Hiszpanka").



Zdjęcie Małgorzata Gorol na planie "Magnezji" / Anna Włoch / materiały dystrybutora

Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak "Katyń", "Biała wstążka", "Pachnidło" czy "Zimna wojna" oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w "Człowieku z magicznym pudełkiem", "Demonie" i "Miłości". Montażystą filmu będzie stały współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponuje laureat Oscara za "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek.