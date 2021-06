Ruszyły zdjęcia do filmu „Indiana Jones 5”

Po latach przygotowań do nakręcenia piątej części serii o przygodach archeologa Indiany Jonesa w końcu zaczęto prace na planie. Zdjęcia do tego filmu reżyserowanego przez Jamesa Mangolda ruszyły pod koniec ubiegłego tygodnia w leżącym w angielskim Yorkshire, North York Moors. Ekipa kręciła sceny m.in. na leżących tam torach kolejowych. Z pierwszych zdjęć z planu piątej części serii o Indianie Jonesie wynika, że w filmie możemy zobaczyć postać odmłodzonego cyfrowo Harrisona Forda.

Według wcześniejszych spekulacji, akcja filmu o roboczym tytule "Indiana Jones 5" ma rozgrywać się w latach 60. Niepotwierdzone plotki dotyczące fabuły filmu wskazywały, że przeciwnikami Indiany Jonesa po raz kolejny będą naziści, którzy tym razem staną do wyścigu o podbój Księżyca. To tylko spekulacje, które niekoniecznie muszą znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale pierwsze zdjęcia z planu filmu potwierdzają, że faktycznie zobaczymy w nim nazistów.



Choć 78-letniego Harrisona Forda, który wciela się w postać Indiany Jonesa, nie było na planie filmu, pojawił się na nim kaskader do złudzenia przypominający aktora. Wziął on udział w kręconej po zmroku scenie wypadku motocyklowego. Podczas jednego z ujęć okazało się, że nosi na twarzy maskę młodego Harrisona Forda. Jeśli wziąć pod uwagę także widoczne na planie rekwizyty, m.in. pociąg, na którym widoczna jest swastyka, można domniemywać, że kręcone były sceny retrospekcji. A to może oznaczać, że na potrzeby filmu "Indiana Jones 5" przygotowany zostanie odmłodzony cyfrowo wizerunek Harrisona Forda.

Indiana Jones stawiał czoła nazistom w dwóch z czterech poprzednich filmów serii. Po raz pierwszy w "Poszukiwaczach zaginionej Arki", później w "Ostatniej krucjacie". W tej ostatniej można go już było zobaczyć na motocyklu z koszem łudząco podobnym do tego z planu "Indiany Jonesa 5". Akcja "Ostatniej krucjaty" rozgrywała się w 1938 roku. Wiele wskazuje na to, że akcja piątej odsłony częściowo rozgrywać się będzie w trakcie II wojny światowej. Wiadomo, że Indiana Jones służył w niej jako żołnierz.



Inny plan "Indiany Jonesa 5" zorganizowany został na terenie nawiedzonego zamku Bamburgh leżącego w angielskim hrabstwie Northumberland. Według doniesień "The Sun", filmowców nastraszyła tam słynna Różowa Dama.



Premiera filmu "Indiana Jones 5" zaplanowana została na 29 lipca 2022 roku. To pierwsza odsłona serii, której nie reżyseruje Steven Spielberg. W rolach głównych, obok Harrisona Forda, wystąpią w niej Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook oraz Shaunette Renee Wilson.