​Ruszyły prace nad filmem biograficznym o B.B. Kingu

Kolejnym legendarnym muzykiem, któremu poświęcony zostanie film biograficzny, będzie zmarły w 2015 roku gitarzysta i wokalista bluesowy B.B. King. W rolę słynnego bluesmana wcieli się znany z serialu "Prawo ulicy" Wendell Pierce. Projekt filmu o B.B. Kingu został ogłoszony w 2011 roku, jednak na drodze do jego realizacji stanęły problemy natury prawnej.

W B.B. Kinga wcieli się Wendell Pierce /Roy Rochlin /Getty Images

O rozpoczęciu prac nad filmem o B.B. Kingu poinformował na Twitterze Wendell Pierce. "To oficjalne. Rozpoczęły się przygotowania do filmu, w którym będę miał zaszczyt wcielić się w rolę wielkiego B.B. Kinga. Traktuję to z pokorą. Obiecałem B.B. Kingowi przed jego śmiercią, że uhonoruje jego oraz jego kreatywny geniusz. Był amerykańską ikoną" - napisał Pierce na Twitterze.



Realizacja filmu o B.B. Kingu została ogłoszona jeszcze w 2011 roku. Jego fabuła miała skupiać się na przyjaźni B.B. Kinga i Michaela Zanetisa, któremu słynny bluesman pomógł rozpocząć karierę w przemyśle muzycznym. Zanetis odpłacił mu się za to pomocą w zdobyciu przez Kinga "gwiazdki" w Hollywoodzkiej Alei Sław. W 2011 roku ogłoszono też, że film będzie nosił tytuł "B.B. King and I", a wyreżyseruje go Michael Schroeder. Już wtedy zapowiedziano też, że rolę legendarnego muzyka zagra Pierce, a w postać Zanetisa wcieli się Fugit.

W 2012 roku produkujące film studio King Size Film Productions pozwało Kinga za to, że swoimi działaniami blokuje powstanie filmu na jego temat. Szefowie studia przekonywali w pozwie, że Zanetis pokazał Kingowi scenariusz filmu jeszcze w 2006 roku. Jednak gdy ruszyły prace nad przygotowaniami do zdjęć, muzyk oznajmił, że twórcy filmu naruszyli jego prawa i spowodował wstrzymanie prac, które finalnie zostały zatrzymane na dobre.

Nieznane są dalsze szczegóły projektu zapowiedzianego przez Pierce'a. Według portalu "IMDb" nosił on będzie tytuł "The Thrill Is On".