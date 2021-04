Ruszyła produkcja spin-offu „Gry o tron” - serialu „House of the Dragon”

Spodziewane jest, że pierwszy spin-off „Gry o tron”, serialu „House of the Dragon”, pojawi się na antenie stacji HBO już w przyszłym roku. To możliwe, bo właśnie rozpoczęto jego produkcję. Poinformowano o tym na oficjalnym koncie serialu na Twitterze, publikując zdjęcia z tzw. czytania scenariuszy. Można na nich zobaczyć aktorów, którzy wystąpią zagrają główne role w „House of the Dragon”.

Premiera "House of the Dragon" zaplanowana jest na 2022 rok /HBO

Biorący udział w czytaniu scenariusza aktorzy nie zostali posadzeni przy jednym stole. Aby zachować wymogi bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19, każdy z aktorów usiadł przy osobnym stoliku oddalonym od innych w bezpiecznej odległości. Razem ze wspólnym zdjęciem aktorów, opublikowano również ich pojedyncze fotografie, wraz z krótkimi opisami postaci, w które się wcielą.



Akcja serialu "House of the Dragon" rozgrywać się będzie 300 lat przed wydarzeniami z serialu "Gra o tron". Fabuła skupi się na dynastii Targaryenów, tej samej, z której pochodziła waleczna Daenerys grana przez Emilię Clarke.



Na poszczególnych zdjęciach z czytania scenariuszy zobaczyć można Emmę D’Arcy, która wcieli się w rolę księżniczki Rhaenyry Targaryen, Steve’a Toussainta (The Sea Snake), Paddy’ego Considine’a (król Viserys Targaryen), Matta Smitha (książę Daemon Targaryen), Rhysa Ifansa (Otto Hightower) oraz Olivię Cooke (Alicent Hightower).

Wraz z uruchomieniem oficjalnego konta serialu na Twitterze potwierdzone zostało, że serial "House of the Dragon" będzie miał premierę w 2022 roku. Będzie to jeden z kilku spin-offów legendarnej "Gry o tron". Kolejnym będzie adaptacja "Opowieści z Siedmiu Królestw" George’a R. R. Martina. To rozgrywająca się 90 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" seria opowiadań o rycerzu Dunku, znanym jako Ser Duncan Wysoki, oraz jego giermku Jaju. Planowany jest również serial animowany przeznaczony na platformę streamingową HBO Max.