​Ruszyła produkcja kilku filmowych superprodukcji

"Kino powróciło!" - oświadczył niedawno Vin Diesel, komentując świetny wynik kasowy filmu "Szybcy i wściekli 9". Powodów do tak optymistycznych opinii jest dużo więcej. Choć nie wszystkie kina na świecie zdążyły już wrócić do normalnej działalności, to dochodzące ostatnio sygnały wskazują na to, że sytuacja wraca do stanu sprzed pandemii. Wskazuje na to fakt, że w ostatnich dniach rozpoczęto zdjęcia do kilku oczekiwanych produkcji. A mowa o wartych setki milionów dolarów filmach, które jeszcze niedawno były dla ich producentów zbyt dużym ryzykiem w sytuacji niepewności branży kinowej.

Czekacie na nowe przygody Aquamana? /materiały prasowe

Reklama

Tylko w poniedziałek rozpoczęła się produkcja czterech widowisk filmowych oczekiwanych przez widzów na całym świecie. Pierwszą z nich jest sequel komiksowego "Aquamana", w którym po raz kolejny w roli głównej zobaczymy Jasona Momoę. Zatytułowany "Aquaman and the Lost Kingdom" film ma trafić do kin 16 grudnia 2022 roku. Start zdjęć do tej właśnie produkcji został ogłoszony przez jego twórców za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.



Instagram Post

Reklama

Jak przypomina portal "Variety", oczekiwania wobec kontynuacji są ogromne. Pierwsza część była niespodziewanie wielkim hitem kasowym. Blisko półtora miliarda zysku na całym świecie sprawiło, że "Aquaman" został najbardziej dochodowym filmem z komiksowej stajni DC Comics. Niewiele wiadomo na temat szczegółów fabuły filmu "Aquaman and the Lost Kingdom". Do roli głównego złoczyńcy jest w nim przymierzany znany z "Gry o tron" Pilou Asbaek.

Wideo "Aquaman" [trailer 3]

27 maja 2022 roku do kin trafi czwarta część serii "John Wick". Aby to było możliwe, właśnie ruszyły zdjęcia do tej produkcji z Keanu Reevesem w roli głównej. Pierwotnie planowano, że równocześnie ruszą zdjęcia do filmu "John Wick 5" jednak pandemia pokrzyżowała te plany. Zdjęcia do czwartej części mają powstawać latem we Francji, Niemczech, Nowym Jorku i Japonii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 3" [trailer] materiały prasowe

Trzecim filmem, do którego ruszyły zdjęcia jest kontynuacja kryminalnego hitu "Na noże". Zdjęcia do "Na noże 2" rozpoczęły się w Grecji. W roli filmowego detektywa Benoita Blanca ponownie zobaczymy Daniela Craiga. Towarzyszyć mu będzie po raz kolejny pełna gwiazd obsada. Ponieważ film opowie zupełnie nową historię, nie zobaczymy w nim pozostałych gwiazd części pierwszej. Zamiast nich w "Na noże 2" występują: Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline oraz Jessica Henwick.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na noże" [trailer] materiały dystrybutora

Ostatnią produkcją, która ruszyła w poniedziałek, jest nowy film twórcy "Historii małżeńskiej" Noaha Baumbacha zatytułowany "White Noise". To ekranizacja powieści "Biały szum" Dona DeLillo. W rolach głównych występują w nim Greta Gerwig, Adam Driver oraz Jodie Turner-Smith.

Wideo "Historia małżeńska": Oficjalny zwiastun

Wśród innych głośnych produkcji czekających na rozpoczęcie zdjęć są m.in. kolejne kontynuacje cyklu "Szybcy i wściekli". Wiadomo, że będą to dwa filmy, które zakończą tę wyścigową i wybuchową sagę. Vin Diesel w jednym z wywiadów zdradził, że zdjęcia do nich rozpoczną się równocześnie w styczniu przyszłego roku. Ze słów aktora wynika, że film promowany będzie jako podwójna odsłona "Szybkich i wściekłych 10", czyli coś na podobieństwo "liczonego" przez Tarantino jako jeden film: "Kill Bill vol. 1" i "Kill Bill vol. 2".