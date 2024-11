Rusza azjatycki festiwal "Pięć Smaków"! Te filmy można zobaczyć bez wychodzenia z domu

Azjatycki Festiwal Filmowy "Pięć Smaków" to wyjątkowe, cieszące się niezwykłą popularnością i uznaniem wydarzenie poświęcone produkcjom z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 18. edycja przeglądu rozpoczyna się 13 listopada, a tegorocznym patronem jest Drewniany Smok. Organizatorzy zaprezentują 42 filmy w kinach Muranów i Kinoteka w Warszawie, z czego 32 są dostępne także online. Na widzów czeka kilka starannie dopracowanych sekcji, w tym:

Nowe Kino Azji - stała konkursowa sekcja festiwalu jest barometrem zmian i nastrojów w krajach azjatyckich;



- stała konkursowa sekcja festiwalu jest barometrem zmian i nastrojów w krajach azjatyckich; Asian Cinerama - atrakcyjne, wysokobudżetowe przeboje, nowe filmy autorów o ugruntowanej już w świecie kina pozycji i odkrycia, które nieoczekiwanie zdobyły serca widzów w Azji;



- atrakcyjne, wysokobudżetowe przeboje, nowe filmy autorów o ugruntowanej już w świecie kina pozycji i odkrycia, które nieoczekiwanie zdobyły serca widzów w Azji; Portret: Stanley Kwan - pierwsza w Polsce retrospektywa twórcy kojarzonego z Hongkońską Nową Falą, który od początku szedł własną ścieżką, konsekwentnie ignorując trendy mainstreamu;



- pierwsza w Polsce retrospektywa twórcy kojarzonego z Hongkońską Nową Falą, który od początku szedł własną ścieżką, konsekwentnie ignorując trendy mainstreamu; Tokijskie Opowieści - osiem filmów będących przekrojowym obrazem największej metropolii świata;



- osiem filmów będących przekrojowym obrazem największej metropolii świata; Focus: Środowisko - portret relacji człowieka z naturą w obliczu problemów współczesnego świata;



- portret relacji człowieka z naturą w obliczu problemów współczesnego świata; Odrestaurowana Klasyka - wyjątkowa sekcja dla miłośników klasyki, czyli wielkie tytuły, ulubione arcydzieła azjatyckiej publiczności.

18. Festiwal Filmowy Pięć Smaków w domu: na jakie tytuły warto zwrócić uwagę?

W tym roku widzowie mają okazję zobaczyć aż 32 tytuły bez wychodzenia z domu. Poniższa lista przedstawia kilka dostępnych online filmów, które warto obejrzeć.

Rouge (reż. Stanley Kwan, 1987)

Duch pięknej Fleur pojawia się we współczesnym Hongkongu, aby odnaleźć ukochanego sprzed lat. Ona była niegdyś kurtyzaną w popularnej herbaciarni, on - członek wpływowej rodziny - klientem. Na drodze do ich szczęścia stanęły konwenanse, kochankowie postanowili więc razem popełnić samobójstwo i spotkać się po śmierci. Alegoryczna opowieść o ponadczasowym uczuciu to największy sukces artystyczny Stanleya Kwana. W filmie zagrały legendy hongkońskiej popkultury - Leslie Cheung i Anita Mui. To ich jedyny wspólny występ, oboje zmarli w 2003 roku.

Tokyo Pop (reż. Fran Kubel Kuzui, 1988)



Wendy opuszcza Nowy Jork, by znaleźć się w Tokio. Marzy o karierze muzycznej w Japonii, ale spełnienie snu "big in Japan" nie będzie łatwe. Dziewczyna nie zna języka, różnice kulturowe stawiają wokół niej wysoki mur, a rozświetlone neonami Tokio atakuje przeciwnościami losu. Na szczęście trwa właśnie zakochana w Zachodzie "era bubble" - okres, gdy w Tokio wszystko jest możliwe, nawet "Tokyo Pop". W swojej kultowej komedii Fran Kuzui pokazuje miasto z lat 80., w którym łatwo się zgubić, ale jeszcze piękniej odnaleźć.

Zdjęcie Tokyo Pop (reż. Fran Kubel Kuzui, 1988) / materiały prasowe

Monizm (reż. Riar Rizaldi, 2023)



Merapi to najbardziej aktywny z indonezyjskich wulkanów - fascynująca góra, wokół której narosło wiele wierzeń, ale też poligon konfliktów. W swoim filmie Riar Rizaldi tworzy portret Merapi jako żywego organizmu wypełnionego duchową obecnością. Balansujący na pograniczu etno-fikcji, duchologicznego horroru i performansu, "Monizm" to film-zjawisko, osobliwy asamblaż, w którym magia stoi obok myśli naukowej - a wszystko po to, by oddać charakter środowiska Merapi w transformującej formie.

"The Host: Potwór" (reż. Bong Joon-ho, Korea Południowa, 2006)



Kiedy z rzeki Han wynurza się wielki stwór, na mieszkańców Seulu pada blady strach - nie wiadomo, czym jest i kogo dopadnie. Pech chce, że w czeluść zimnej rzeki wciągnie Hyun-seo, mądre, kochane dziecko. Jej niezbyt udana rodzina ruszy w pogoń za potworem, by ocalić najmłodszą. Co wskórają, stając oko w oko z tak groźnym przeciwnikiem? "The Host..." to arcydzieło monster movie, doskonałe połączenie kina gatunkowego z ironicznym komentarzem politycznym i społecznym.

Szepty z ognia i wody (reż. Lubdhak Chatterjee, 2023)

Shiva, artysta tworzący dźwiękowe dzieła sztuki, wyrusza do kopalni węgla we wschodnich Indiach, kierowany obsesją uchwycenia ginących dźwięków świata. Gdy przykłada ucho do wnętrza ziemi, rejestruje audialny efekt zderzenia przemysłu z naturą. Oparty na kontrastach film Lubdhaka Chatterjee bada delikatną równowagę między zniszczeniem a pięknem, zapraszając widzów do zmysłowego doświadczenia dźwięku i ciszy.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu Pięć Smaków.

