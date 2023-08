"Rust": Proces rozpocznie się w grudniu

Jak informuje portal "Variety", termin rozpoczęcia procesu w sprawie tragedii na planie westernu "Rust" podała sędzina Mary Marlowe Sommer. Będzie on krótki, bo ma się zakończyć 15 grudnia bieżącego roku. Dzień przed pierwszą rozprawą, czyli 5 grudnia, wybrana zostanie ława przysięgłych.

Pierwotnie razem z Hannah Gutierrez Reid oskarżony był gwiazdor filmu Alec Baldwin , który w feralnym momencie trzymał naładowaną broń, jednak zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane z powodu wątpliwości co do tego, czy w momencie wystrzału broń działała prawidłowo. Aktualnie trwa oczekiwanie na wyniki dodatkowych testów broni. Jeśli okaże się, że była sprawna, oskarżenia przeciwko Baldwinowi zostaną przywrócone.

W środę 9 sierpnia, Hannah Gutierrez Reid złożyła w sądzie oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie przyznaje się do winy. Jeśli jednak sąd uzna, że jest winna nieumyślnego spowodowania śmierci i manipulowania dowodami, grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności. Zebrane dowody wskazują na to, że to właśnie ona feralnego dnia załadowała colta kaliber 45, którego trzymał Baldwin w momencie wystrzału. W efekcie zginęła operatorka Halyna Hutchins, a lekko ranny został reżyser filmu, Joel Souza.

Prokuratura zarzuca Gutierrez Reid, że nie sprawdziła, czy wszystkie załadowane naboje są atrapami. Zdaniem oskarżycieli zbrojmistrzyni była tego dnia na kacu. Obrona Gutierrez Reid stanowczo zaprzecza, jakoby osąd pozwanej był w momencie tragedii i bezpośrednio przed nią zaburzony. Zbrojmistrzyni oskarżana jest również o to, że po przesłuchaniu w sprawie wypadku przekazała komuś innemu torebkę kokainy, co miało utrudnić śledztwo poprzez ukrycie szkodliwych dowodów.

Pozew przeciwko Gutierrez Reid trafił do sądu w styczniu tego roku. W czerwcu do prokuratury trafił mail napisany przez wyznaczonego przez nią śledczego, Roberta Shillinga. Pisał w nim, że jego zdaniem biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe prowadzi śledztwo w tej sprawie "nagannie i nieprofesjonalnie do tego stopnia, że brak mu słów". (PAP Life)

"Rust": Tragedia na planie produkcji Aleca Baldwina

W październiku 2021 roku na planie westernu "Rust" doszło do wypadku, w wyniku którego zginęła 41-letnia operatorka Halyna Hutchins , a reżyser - Joel Souza został ranny. Broń trzymana przez Aleca Baldwina wystrzeliła, raniąc dwie osoby. Była naładowana prawdziwą amunicją.

Halyna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w radzieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Alec Baldwin został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins na planie westernu.