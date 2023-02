Przypomnijmy, że tragiczny wypadek na planie filmu "Rust" miał miejsce 21 października 2021 roku. Alec Baldwin podczas prób zastrzelił 42-letnią operatorkę Halynę Hutchins oraz postrzelił reżysera filmu Joela Souzę.



Alec Baldwin: Czy ruszy proces w sprawie tragedii na planie filmu "Rust"?

1 lutego 2023 prokuratura w Nowym Meksyku wystąpiła z formalnym oskarżeniem amerykańskiego gwiazdora o nieumyślne spowodowanie śmierci autorki zdjęć do filmu "Rust" Ukrainki Halyny Hutchins. Od sędziego zależy, czy dojdzie do procesu.



Prokuratorzy zarzucili aktorowi i jego współpracowniczce filmowej zbrojmistrz Hannah Gutierrez-Reed nieprzestrzeganie standardowych procedur bezpieczeństwa. Nie sprawdzili, czy rewolwer był załadowany ostrymi nabojami.

Baldwin zaprzeczył, jakoby nacisnął na spust rewolweru. Prokurator okręgowy w Santa Fe, Mary Carmack-Altwies powołała się na badanie kryminalistyczne broni przez FBI wykazujące, że jednak to zrobił.



Jeśli dojdzie do procesu, Baldwinowi grozi do 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Twórcy filmu "Rust" wrócą wiosną na plan

Widmo procesu nie przeszkadza jednak producentom "Rust" we wznowieniu prac na planie filmu.

Twórcy nie będą jednak realizować zdjęć na ranczu Bonanza Creek w Nowym Meksyku, gdzie doszło do tragedii. Ekipa "Rust" wznowi pracę na terenie otwartego w 2020 roku The Yellowstone Film Ranch. Kręcono tam już wcześniej m.in. serial "Yellowstone" z Kevinem Costnerem oraz film "The Old Way" z Nicolasem Cage'em.

O tym, że twórcy "Ryust" będą chcieli dokończyć film, mówił już w ubiegłym roku producent Anjul Nigam. "To bez dwóch zdań okropna tragedia. Mam nadzieję na to, że śledztwo wkrótce się skończy i będziemy mogli wyjawić, co tam się wydarzyło. Oczywiście, że znajdą się ludzie, którzy i tak będą postrzegać nas negatywnie, ale jesteśmy pewni, że będziemy w stanie dalej kręcić wysokie jakościowo kino" - mówił w maju 2022 roku Nigam.

Mąż zmarłej operatorki zawarł ugodę z twórcami filmu "Rust"

W październiku 2022, niemal rok po tragicznym wydarzeniu na planie filmu "Rust", na którym aktor i producent Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins, rodzina zmarłej zawarła ugodę z firmą produkującą obraz .

Mąż Halyny Hutchins, Matthew, oświadczył wtedy, że w wyniku osiągniętego porozumienia z producentami filmu "Rust" , rodzina zmarłej operatorki wycofuje pozew przeciwko Alecowi Baldwinowi .

W wyniku ugody Matthew Hutchins zostanie też producentem wykonawczym filmu "Rust".

Na plan filmowy ma powrócić reżyser Joel Souza, który został ranny w wyniku postrzału. "Ci, którzy mieli to szczęście, że znali Halynę, wiedzą, że była niezwykle utalentowana, dobra, kreatywna i pełna pozytywnej energii. Żałuję, że świat nie poznał jej w innych okolicznościach" - napisał w oświadczeniu Souza. "Moja decyzja o powrocie do wyreżyserowania tego filmu została podjęta po konsultacjach z Mattem i rodziną Hutchinsów. Cieszę się, że dokończymy to, co zaczęła Halyna" - dodał.



W przygotowaniu jest także projekt dokumentalnego filmu, który ma przybliżyć widzom życie i karierę Halyny Hutchins . "Film będzie przejmującym portretem Hutchins - od lat wczesnej młodości, które spędziła w sowieckiej bazie wojskowej w Arktyce na terenie ówczesnego ZSRR, przez studia w Kijowie, aż do wyjazdu do Stanów i obiecującej kariery. Będzie on hołdem dla jej rzemiosła, zbada także okoliczności tego, co wydarzyło się na planie 'Rust'" - głosi komunikat prasowy przesłany przez twórców filmu serwisowi "Variety".

W filmie mają być pokazane materiały z rodzinnego archiwum operatorki, a także wspomnienia osób, które z nią pracowały, także tych z planu westernu "Rust" .