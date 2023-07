"W zeszłym roku pracowałem w Irlandii. Pewnego razu w chłodny dzień popijałem piwo na dworze z kilkoma nowymi przyjaciółmi, przed pubem w Dalkey. Obok nas przeszła pewna kobieta. Miała ocieplaną kurtkę zapiętą pod brodę, a jej pochyloną głowę zakrywał szalik. Jeden z moich nowych przyjaciół krzyknął do niej, zerwał się i pobiegł za nią" - relacjonuje na swoim Twitterze Russell Crowe .

Russel Crowe żegna Sinead O'Connor: "Niech twoje odważne serce zazna pokoju"

"30 metrów dalej przyjaciel wymienił uściski z kobietą, po czym mnie zawołał. Tam, pod latarnią, we mgle spotkałem Sinead. Spojrzała mi w oczy i powiedziała z rozbrajającą łagodnością 'Och, to ty, Russell" - wspomina nowozelandzko-australijski aktor. Nie skończyło się na zdawkowej wymianie uprzejmości... Piosenkarka poszła z mężczyznami do stolika i zamówiła gorącą herbatę.

Reklama

"W pełnej otwartości rozmowie wędrowaliśmy przez takie tematy jak niedawna falę upałów w Dublinie, lokalna polityka, polityka amerykańska, walka o prawa rdzennej ludności w wielu miejscach, szczególnie w Australii. Dzieliła się swoimi ciepłymi wspomnieniami o Nowej Zelandii. Rozmawialiśmy też o wierze, muzyce, filmach i jej bracie - pisarzu" - opowiada Crowe. Przede wszystkim jednak miał okazję powiedzieć jej, że jest jego bohaterką.