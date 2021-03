​Russell Crowe zagra malarza Marka Rothko

Russell Crowe, którego ostatnio można było zobaczyć w thrillerze "Nieobliczalny", dostał już zaangażowany do kolejnego projektu. Będzie nim reżyserowany przez Sam Taylor-Johnson biograficzny "Rothko". Hollywoodzki gwiazdor wcieli się w nim w Marka Rothko, amerykańskiego malarza ekspresjonistę, przedstawiciela tzw. color field paintingu.

Film Sam Taylor-Johnson ("John Lennon. Chłopak znikąd", "Pięćdziesiąt twarzy Greya") opowie prawdziwą historię córki Marka Rothko i jej sądowej walki o ochronę spuścizny artystycznej jej ojca. W pozostałych rolach w filmie "Rothko" zagrają Aisling Franciosi ("The Nightingale"), Aaron Taylor-Johnson ("Tenet"), Michael Stuhlbarg ("Tamte dni, tamte noce") oraz Jared Harris ("Czarnobyl").

Aisling Franciosi zagra główną rolę - Kate Rothko. Historia jej walki opisana została w książce Lee Seldesa zatytułowanej "The Legacy of Mark Rothko" ("Spuścizna Marka Rothko"), na podstawie której powstanie scenariusz filmu "Rothko". Jego autorką będzie Lara Wood, dla której będzie to fabularny debiut.



Film zapowiadany jest jako opowieść o bezkompromisowej walce Dawida z Goliatem przeciwko skorumpowanej elicie. Walce mającej na celu ochronę twórczości znanego malarza i zwróceniu jej ludziom.

"Rothko" to film o odwadze w walce z przeciwnościami losu i nikłymi szansami na zwycięstwo. Proces sądowy i poprzedzające go wydarzenia to szokujący zapis walki pomiędzy młodą kobietą, która wydaje się być zupełnie bezsilna, a pozbawioną skrupułów grupą potężnych mężczyzn w średnim wieku. A jednak to ona wygrała!



W wieku 19 lat Kate Rothko nie tylko niespodziewanie zostaje sierotą, ale i matką dla swojego 7-letniego brata Tophera. Samotna i pozbawiona doświadczenia, zwraca się o pomoc do trzech najbliższych przyjaciół swojego ojca - profesora antropologii Mortona Levine'a, odnoszącego przeciętne sukcesy malarza Theodore'a Stamosa oraz księgowego, który został dyrektorem galerii sztuki, Bernarda J. Reisa.

Kiedy odkrywa, że mężczyźni chcą potajemnie sprzedać dzieła jej ojca w zaplanowanym przekręcie, porusza niebo i ziemię, by zapobiec temu nadużyciu zaufania jej ojca. Jest pogrążona w żałobie, ale przekonana, że sprawiedliwość zwycięży. Jest gotowa stracić wszystko. W walce pomoże jej asystent prokuratora generalnego, Gus Harrow. W ciągu następnych czterech lat ujawni podstępną chciwość tzw. świata sztuki - czytamy w oficjalnym opisie filmu Taylor-Johnson.

"To nie tylko opowieść o wielkim artyście, ale przede wszystkim ponadczasowa historia walki dobra ze złem. To opowieść o Kate Rothko i jej podróży mającej na celu ochronę dzieł sztuki przed skorumpowanymi mężczyznami, którzy oszukali jej ojca i ukradli jego sztukę. To jej rozrachunek z ludźmi na wysokich stanowiskach, którzy próbują wszystkiego, by zniszczyć spuściznę jej ojca" - mówi reżyserka filmu "Rothko".

