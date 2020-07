Russell Crowe: Wspólna impreza z Edem Sheeranem

W najnowszym wywiadzie Russell Crowe przyznał się, że pewien wieczór spędzony w towarzystwie Eda Sheerana, z którym się przyjaźni, zakończył się imprezą godną królów rock'n'rolla. Panowie wypili sporo alkoholu, a za kieliszek służyła im statuetka Grammy należąca do Johnny'ego Casha

Ed Sheeran odbiera z rąk Russella Crowe'a nagrodę za Brytyjski Album Roku 2015 /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

Całą historię opowiedział Russell Crowe z programie "The Late Late Show" Jamesa Cordena.

W czasie pandemii gospodarz programu prowadzi swoje rozmowy w trybie wideokonferencji. Aktor połączył się ze swojego domu, a konkretnie z domowego baru, więc Corden poprosił go, żeby pokazał jakąś cenną pamiątkę, której publiczność normalnie nie miałaby okazji zobaczyć.

Crowe był przygotowany. Majestatycznie podniósł bibelot zakupiony na aukcji dzieł sztuki - statuetkę Grammy, przyznaną Johnny'emu Cashowi, Carlowi Perkinsowi, Jerry Lee Lewisowi i Roy'owi Orbisonowi za ich wspólny album z 1986 roku "Class of '55".



Ze statuetką wiąże się zabawne historia. "Ed Sheeran kilka razy odwiedził mnie na farmie. Pewnej nocy siedzimy w barze, a on pyta: 'Gdzie jest ta Grammy Johnny'ego Casha'. Przyniosłem ją, a on powiedział: 'Wiesz, co teraz z nią zrobimy?'. Nalał popularną Tennessee whiskey do pozłacanej tuby, która jest częścią statuetki i zaczęliśmy przepijać do siebie" - opowiedział Crowe.

Russell Crowe jest laureatem Oscara za rolę w filmie "Gladiator". Ed Sheeran ma z kolei na koncie cztery Grammy Awards, nazywane "muzycznymi Oscarami", które amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji przyznaje za wyróżniające się osiągnięcia w muzyce. Trudno ocenić, która statuetka jest cenniejsza. Za to wiadomo już, że Grammy, która ma formę pozłacanego gramofonu z wielką tubą - lepiej sprawdza się podczas spotkań towarzyskich.

Najnowszy film, w którym wystąpi Russel Crowe, "Unhinged" ("Nieobliczalny") w reżyserii Derricka Borte, będzie miał kinową premierę 3 lipca. Ed Sheeran nadal czeka na "odmrożenie" koncertów i apeluje - wraz z 1500 brytyjskich artystów - o rządową pomoc dla branży muzycznej.