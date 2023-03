Russell Crowe nie wystąpi w kontynuacji "Gladiatora". Znamy powód!

Russell Crowe został zapytany o "Gladiatora 2" , gdy udzielał wywiadu irlandzkiemu radiu RTÉ Radio 1 na temat swojego najnowszego filmu, "Egzorcysta papieża" . Ten będzie miał polską premierę 12 kwietnia. Pytanie o to padło w momencie, gdy prace przygotowawcze przed zdjęciami do nowej odsłony "Gladiatora" weszły w zaawansowane stadium. Aktor wyjawił, że nie otrzymał zaproszenia do udziału w tym filmie.

Russell Crowe nie otrzymał propozycji występu w "Gladiatorze 2"

"Myślę, że w pewnym momencie będą chcieli mnie o coś zapytać, ale od jakiegoś czasu o niczym nie wspominają. 'Gladiator 2' to przedłużenie narracji, jednak akcja dzieje się długo po odejściu Maximusa. Tak naprawdę w ogóle mnie nie dotyczy" - przyznał Crowe. Konkretnie, fabuła rozgrywa się 30 lat po śmierci Maximusa, gdy syn Lucilli, a zarazem wnuk Marka Aureliusza i siostrzeniec złego Commodusa, Lucius wstępuje na tron.

"Nie chcę się nad tym zbytnio rozwodzić, bo myśl o 'Gladiatorze' cofa mnie do okresu, kiedy byłem znacznie młodszy. Dziś patrzę na ten czas przez różowe okulary, kocham każdą jego minutę, choć nie powiedziałbym tego w tamtym czasie. Lubię być na planach filmowych tego rodzaju. Wchodzenie w tego typu kostiumy, wczuwanie się w takie sytuacje - czuję wielki pociąg do tego. Jest lekka zazdrość, że ludzie mają okazję przeżyć to, co ja kiedyś" - Crowe podzielił się refleksją.