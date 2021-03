Russell Crowe i ​Zac Efron gwiazdami nowego filmu twórcy "Green Book"?

Na ostatnim prostej są rozmowy dotyczące współpracy reżysera oscarowego filmu "Green Book" Petera Farrelly'ego z Apple Studios. To właśnie na platformie streamingowej Apple TV+ pojawi się najprawdopodobniej jego najnowszy film zatytułowany "The Greatest Beer Run Ever" ("Najwspanialsza wycieczka z piwem w historii"). W rolach głównych w tej produkcji mają wystąpić Zac Efron i Russell Crowe, a do jednej z ról drugoplanowych typowany jest Bill Murray.

Russell Crowe i Zac Efron zagrają w "The Greatest Beer Run Ever"? /Dimitrios Kambouris/Brendon Thorne /Getty Images

Informację o możliwym udziale Apple Studios w produkcji filmu Farrelly'ego podał portal "Deadline". Zdaniem portalu na zaawansowanym etapie są również rozmowy z Efronem i Crowem, jednak ostateczne decyzje nie zostały jeszcze w tych sprawach podjęte. Nie zmienia się inne studio, które od początku prowadziło projekt filmu "The Greatest Beer Run Ever" - Skydance. Jeśli wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, film powstanie jako tzw. Apple Orignal Film.

Scenariusz nowego filmu Farrelly'ego został oparty na motywach opowiadającej prawdziwą historię książki "The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War" autorstwa Joanny Molloy oraz Johna Donohue. O czym ona jest? Pewnej nocy w 1967 roku, 26-letni John Donohue zwany "Kurczakiem", spotyka się ze swoimi przyjaciółmi w nowojorskim barze, by powspominać zmarłych w Wietnamie najbliższych. Wkrótce, protestujący przeciwko wojnie w Wietnamie John, sam wyrusza do Azji. Wszystko za sprawą pomysłu na to, by ktoś przekradł się do Wietnamu, odnalazł wciąż walczących tam przyjaciół, wypił z nimi piwko i podniósł ich na duchu. Dzień później "Kurczak" z plecakiem pełnym piwa jest już na statku płynącym do Wietnamu. Wyrusza w podróż, która zmieni jego życie na zawsze" - czytamy w opisie książki.

Scenariusz filmu opartego na motywach wspomnień Donohue napisali Peter Farrelly, Brian Currie oraz Pete Jones. Zdjęcia do filmu "The Greatest Beer Run Ever" mają rozpocząć się w sierpniu tego roku w Australii bądź Nowej Zelandii. Wcześniej informowano, że drugoplanową rolę w tej produkcji ma zagrać Viggo Mortensen, ale wiadomość ta wciąż nie została oficjalnie potwierdzona.

Zac Efron kręci aktualnie drugi sezon dokumentalnego serialu Netfliksa "Podróże z Zakiem Efronem", a później zawita na planie kolejnej ekranizacji książki Stephena Kinga zatytułowanej "Podpalaczka". Crowe, którego ostatnio można było zobaczyć w filmie "Nieobliczalny", ma wkrótce zagrać rolę malarza Marka Rothko w opowiadającym jego historię filmie biograficznym.