Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do thrillera "Land of Bad" rozpoczną się już we wrześniu tego roku w Australii. Russell Crowe wcieli się w tym filmie w postać Reapera, operatora drona należącego do US Air Force, który wspomaga specjalną wojskową operację na Filipinach. Misja kończy się fiaskiem, a Reaper ma zaledwie 48 godzin na naprawienie wszystkich popełnionych w jej trakcie błędów i pomoc w uratowaniu mężczyzny ( Liam Hemsworth ), który znalazł się w samym centrum tego zamieszania. Zadanie jest o tyle trudne, że pozbawiony broni i możliwości komunikacji operator może polegać jedynie na unoszącym się nad nim dronie.

Reklama

Russell Crowe i Liam Hemsworth: Spełnienie marzeń

"Współpraca z tak utalentowanymi aktorami jak Russell i Liam to spełnienie marzeń. Są niesamowitymi artystami, którzy zaprezentują na ekranie poczucie braterstwa, jakie rodzi się pomiędzy dwoma głównymi bohaterami filmu. Nasi scenarzyści stworzyli trzymającą w napięciu historię, która wciąga i jest pełna intryg" - zapewniają producentki filmu, Arianne Fraser i Delphine Perrier.

Równie zachwyceni współpracą z Russellem Crowe’m i Liamem Hemsworthem są Will Eubank i David Frigeiro. To twórcy, którzy w 2014 roku rozpoczynali swoją karierę świetnie przyjętym thrillerem "Sygnał".

Dla Crowe’a i Hemswortha będzie to druga w ostatnich miesiącach współpraca. Obaj wystąpili też w czekającym na premierę thrillerze "Poker Face", który Crowe także wyreżyserował. To drugi pełnometrażowy film w reżyserskiej karierze tego aktora po debiutanckim "Źródle nadziei".

Russell Crowe: Wojownik 1 / 11 Skinhead, kowboj, gladiator, bokser, policjant, matematyczny geniusz - popularny i u nas (najsłynniejszy kibic polskich piłkarzy?) australijski aktor Russell Crowe potrafi zagrać dosłownie wszystko. W niedzielę, 7 kwietnia, gwiazdor świętuje 55. urodziny i z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć jego dziesięć najlepszych kinowych ról. Źródło: Getty Images Autor: Elisabetta Villa udostępnij

Zobacz też:

Daniel Day-Lewis: Legenda kina na przedwczesnej emeryturze

"Igrzyska śmierci" wracają! Co z Jennifer Lawrence?

"Mission: Impossible 7": Znamy oficjalny tytuł filmu!

Winona Ryder: Gwiazda lat 90. długo żyła w zapomnieniu. Co się z nią dzieje?

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film