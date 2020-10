Ruairi O’Connor jako Buddy Holly

Wiosną przyszłego roku mają ruszyć zdjęcia do filmu zatytułowanego „Clear Lake”. Będzie to biografia tragicznie zmarłej ikony rock’n’rolla, Buddy’ego Holly’ego. W rolę muzyka wcieli się irlandzki aktor Ruairi O’Connor.

Ruairi O’Connor /Paul Archuleta/FilmMagic /Getty Images

Poszukiwania aktora do roli Holly’ego trwały pół roku. Szukano aktora podobnego fizycznie do słynnego piosenkarza i mającego talent wokalny, który pozwoli mu wykonać hity Holly’ego. Ostatecznie padło na Ruairiego O’Connora, którego ostatnio można było oglądać w roli króla Henryka VIII w serialu "Hiszpańska księżniczka".



"Szukaliśmy pośród setek nadesłanych taśm z przesłuchaniami do roli Buddy’ego Holly’ego i rozmawialiśmy z kilkoma wspaniałym aktorami i muzykami. Jednak przesłuchanie Ruairiego naprawdę wyróżniało się na ich tle. Jest wspaniałym, młodym aktorem, który emanuje charyzmą. Jest też utalentowanym muzykiem, który naszym zdaniem sprosta tej bardzo wymagającej roli" - powiedział producent filmu Rick French.



Reżyserem filmu "Clear Lake" będzie Bruce Beresford, 80-letni reżyser i scenarzysta, który na koncie ma dwie nominacje do Oscara - za najlepszy scenariusz adaptowany (za film "Sprawa Moranta" z 1980 roku) oraz za reżyserię (za film "Pod czułą kontrolą" z 1983 roku). Beresford wyreżyserował też głośny film "Wożąc panią Daisy" z 1989 roku, który dostał Oscara dla najlepszego filmu roku. Scenariusz do "Clear Lake" napisał Patrick Shanahan.



Film Beresforda opowie o narodzinach rock’n’rolla i muzykach, którzy go stworzyli. W tle opowieści o Buddym Hollym i jego kolegach muzykach pokazana zostanie walka o prawa człowieka, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku zaczynała nabierać w Ameryce nowego tempa. Holly zginął w katastrofie lotniczej razem z innymi muzykami: Ritchie Valensem i J.P. "The Big Bopperem" Richardsonem. Dzień katastrofy, 3 lutego 1959 roku, nazywany jest dniem, w którym zginęła muzyka.

Reklama

Ruairiego O’Connora, któremu rozgłos przyniosła rola w "Pięknym draniu", w przyszłym roku będzie można zobaczyć w nowej części popularnej serii horrorów, filmie "Obecność 3: Na rozkaz diabła".