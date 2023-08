"Różyczka 2": Straciła męża w zamachu terrorystycznym [zwiastun]

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Do sieci trafił dziś długo wyczekiwany zwiastun i plakat „Różyczki 2” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. W kontynuacji filmu obsypanego nagrodami, występują m. in. Magdalena Boczarska, Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Mateusz Banasiuk, Maria Seweryn i Adrian Topol. Film walczyć będzie w tym roku o nagrody podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a do kin trafi już 20 października.

Magdalena Boczarska w filmie "Różyczka 2" /Jarosław Sosiński /materiały prasowe