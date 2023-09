Akcja "Różyczki 2" rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych: w latach 70 i współcześnie. Dlatego Magdalena Boczarska na planie wystąpiła w trzech charakteryzacjach: jako Kamila Sakowicz w latach 70. (poznaliśmy ją w pierwszej "Różyczce" ) i jako ta sama postać współcześnie oraz jako córka Kamili, Joanna Warczewska.





'Różyczka 2": Magdalena Boczarska jako matka i córka

Jak aktorka wspomina pracę nad charakteryzacjami do filmu "Różyczka 2"? "Niemałym wyzwaniem było dla mnie zmierzenie się z podwójną rolą córki i matki, której charakteryzacja zajmowała kilka godzin dziennie. Moim zadaniem było stworzenie postaci poruszających się w różnych gamach emocji, nawet w ramach jednej sceny" - mówi Boczarska.



"Nie ukrywam, że ze szczególną przyjemnością przeniosłam się do lat 70.! To chyba mój ukochany okres w kinie w ogóle. Poza tym w barwnych kostiumach i fryzurze z epoki znowu mogłam poczuć się Kamilą/Różyczką z pierwszej części" - dodaje.

Efekt pracy zespołu, który pod czujnym okiem Waldemara Pokromskiego pracował nad charakteryzacją, zachwycił operatora "Różyczki 2", Łukasza Gutta. Nie krył on, że sceny z Magdaleną Boczarską w podwójnej roli równocześnie były wyzwaniem dla twórców. W kilku ujęciach wykorzystano robota z systemem motion control.

"To urządzenie zapamiętuje trajektorię ruchu kamery i powtarza ujęcie z idealną precyzją. Charakteryzacja trwała kilka godzin. Jednego dnia realizowaliśmy scenę rozmowy z Magdą w roli matki, a następnego powtarzaliśmy wszystko w tym samym ustawieniu, kiedy wcielała się w córkę. W obu przypadkach partnerowała jej dublerka. Była ubrana w kostium w palecie stroju bohaterki. Chodziło o kontrolowanie światła, żeby potem móc połączyć obrazy w postprodukcji" - wyjaśnił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Różyczka 2" [ trailer] materiały prasowe

W sekwencjach retrospekcji z lat 70. operator nawiązał do klimatu zdjęć pierwszej "Różyczki". "Kręciliśmy na taśmie filmowej i zastosowaliśmy laboratoryjny proces, który wtedy pozwolił wpleść w akcję materiały archiwalne, a nam skontrastować formalnie przeszłość i teraźniejszość. Do scen rozgrywających się współcześnie użyłem obiektywów anamorficznych. Zostały stworzone z myślą o westernach i nadają obrazowi epicki wymiar. Ale charakteryzują się również płytszą głębią ostrości, przez co mogliśmy 'odciąć' bohaterkę od świata zewnętrznego i skupić się na jej przeżyciach" - dodał Gutt.

Charakteryzacją Magdaleny Boczarskiej zajął się niekwestionowany mistrz tego fachu, Waldemar Pokromski, który współpracuje w Hollywood z największymi, np. ze Stevenem Spielbergiem czy Oliverem Stonem. Jak teraz opowiada o swojej pracy przy "Różyczce 2"?

"Nie wystarczy aktorki postarzyć. Chodzi o to, by znaleźć dla jej postaci odpowiedni wizerunek (...) Na wyglądzie Kamili Sakowicz, w którą brawurowo wcieliła się Magda Boczarska, odciskają się życiowe doświadczenia, ciężar tajemnicy i niespełnienia, jakie bohaterka przez lata czuła (...) Pewne elementy mogłem oczywiście zostawić. Mówi się przecież, że ktoś ma oczy po matce. Inne, jak kształt nosa czy owal twarzy, zmieniłem, żeby uciec od zbytniego podobieństwa między Joanną a Kamilą. Dodaliśmy jej też oprócz zmarszczek więcej ciała" - wypunktował Pokromski. "Z kolei do scen retrospekcji, w których gra młodą Kamilę z czasów PRL-u, musieliśmy Magdę Boczarską nieco odmłodzić" - dodał.

Efekty ich wspólnej pracy poznamy już 20 października, gdy "Różyczka 2" trafi do kin.

"Różyczka 2": O czym opowiada film?

"Różyczka 2" to nieoczywista kontynuacja. Fabuła skupia się na córce Kamili (w tej roli Magdalena Boczarska). Joannę Warczewską poznajemy w momencie, który przesądzi o jej przyszłości. Kobieta zostaje wciągnięta przez szantażystę w niebezpieczną grę...

Joanna Warczewska (Magdalena Boczarska) ma wszystko: wielką miłość i świetnie rozwijającą się karierę. To poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż ( Paweł Małaszyński ). Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie.

Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Gotowa jest zaryzykować wszystko, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i rozwikłać skomplikowaną intrygę, w którą została wciągnięta. Jaką rolę w tej dramatycznej grze odegrają tajemniczy agent ( Jacek Braciak ), wpływowy polityk ( Janusz Gajos ) i przyjaciel z przeszłości ( Robert Więckiewicz )? Jej wynik może mieć wpływ na losy milionów, a czas nie działa na korzyść Joanny.

W filmie zobaczymy też m.in.: Marię Seweryn, Mateusza Banasiuka i Adriana Topola.