​Rozpoczęły się zdjęcia do czwartej części "Listów do M."

We wtorek 21 stycznia padł pierwszy klaps na planie filmu "Listy do M. 4". Reżyserem czwartej części popularnej serii będzie znany z telewizyjnych produkcji Patrick Yoka ("rodzinka.pl", "Świat według Kiepskich"), dla którego będzie to kinowy debiut. Do swoich ról powrócą Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk, ale do obsady zaproszono też nowe gwiazdy. Premiera została zaplanowana na 4 listopada 2020 roku.

"Listami do M.4" Patrick Yoka ("rodzinka.pl", "Świat według Kiepskich") zadebiutuje jako kinowy reżyser /Kino Świat /materiały dystrybutora

Wiadomości o filmie "Listy do M. 4" są dawkowane oszczędnie. Do informacji o rozpoczęciu zdjęć dołączona została tylko fotografia z planu przedstawiająca cztery krzesła, reżysera i głównych gwiazd filmu. Dystrybutor zapowiedział, że nazwiska aktorów, którzy dołączyli do obsady komedii, zostaną ujawnione wkrótce.

Poprzednią część "Listy do M. 3" obejrzały w kinach ponad trzy miliony widzów. Tym samym film w reżyserii Tomasza Koneckiego znalazł się na dziesiątym miejscu najbardziej kasowych filmów w polskich kinach, które miały premierę po 1989 roku. Niewiele gorzej poradziły sobie wcześniejsze dwie części. Pierwsze "Listy do M." zgromadziły trochę ponad dwa i pół miliona widzów (17 miejsce na ww. liście), a ich kontynuacja niecałe trzy miliony (12 miejsce). W sumie wszystkie trzy części obejrzało ponad osiem i pół miliona widzów.

Akcja filmów z serii "Listy do M." rozgrywa się w okresie Bożego Narodzenia. Opowiada historie kilkorga bohaterów, których losy splatają się w okolicy świąt. W trzech filmach cyklu, oprócz Karolaka, Dygant i Adamczyka wystąpiła cała plejada polskich gwiazd. M.in. Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Paweł Małaszyński, Katarzyna Zielińska, Beata Tyszkiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Zakościelny, Marta Żmuda Trzebiatowska, Magdalena Różczka, Izabela Kuna, Wojciech Malajkat i Agnieszka Wagner.