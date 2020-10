Rozpoczął się symboliczny festiwal Cannes 2020 Special

Symboliczny festiwal Cannes 2020 Special oficjalnie rozpoczęty - podali w środę organizatorzy wydarzenia przygotowanego we współpracy z Radą Miasta Cannes. Do czwartku publiczność będzie mogła obejrzeć cztery produkcje z oficjalnej selekcji, krótkie metraże oraz filmy z konkursu Cinefondation.

Jak czytamy w komunikacie, wydarzenie zostało zainaugurowane we wtorek wieczorem w Palais des Festivals przez delegata generalnego festiwalu Thierry'ego Fremaux i burmistrza Cannes Davida Lisnarda. "Podczas uroczystości otwarcia obecni byli również m.in. Claire Burger, Damien Bonnard, Rachid Bouchareb, Charles Gillibert i Dea Kulumbegashvili. Weszli oni w skład jury, które 28 i 29 października przyzna Złotą Palmę za filmy krótkometrażowe, a także nagrody w sekcji Cinefondation" - poinformowano.



W trakcie ceremonii prezes festiwalu Pierre Lescure podkreślił, że wydarzenie opiera się na trzech filarach: poczuciu odpowiedzialności, radości wynikającej z obcowania z kulturą oraz przyjaźni. "To, przez co przechodzi ten kraj, jest tragiczne, ale pamiętajmy, że Francja to także państwo, które zawsze bardziej niż ktokolwiek inny broniło kina. W okresie pandemii po raz kolejny to udowadniamy - dzięki witalności filmowców i produkcji. Wasza obecność tutaj tego wieczoru również jest pięknym świadectwem" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Fremaux zapewniał, że jest "bardzo poruszony". "Kiedy po południu przeprowadzaliśmy próby techniczne w sali, w której nie byliśmy od maja 2019 r., poczuliśmy ukłucie w sercu. "Wiosną, kiedy wiedzieliśmy, że festiwal nie może się odbyć w normalnych warunkach, postanowiliśmy go przeorganizować. Nie dla siebie, ale dla filmów, artystów, profesjonalistów, prasy i publiczności. Podjęliśmy dwie decyzje: 3 czerwca opublikujemy oficjalną selekcję, a później będziemy wspierać te filmy. Zaczęliśmy od 'Lata '85' Francoisa Ozona i wciąż realizujemy nasz plan" - zaznaczył.

Lisnard zwrócił uwagę, że zorganizowane wspólnymi siłami wydarzenie specjalne stanowi "ucieleśnienie woli zwycięstwa, pragnienia, aby kultura zalśniła na świecie pełnym blaskiem".

"Cannes 2020 Special" zainaugurował pokaz "The Big Hit!" Emmanuela Courcola z Kadem Meradem w obsadzie. W programie - obok krótkich metraży i filmów z sekcji Cinefondation - znalazły się projekcje "The French Tech" Bruno Podalydèsa, "True Mothers" japońskiej reżyserki Naomi Kawase i debiutancki film pochodzącego z Gruzji Dea Kulumbegashviliego "Beginning".

Następny 74. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 11-22 maja 2021 r