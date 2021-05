Rozenek-Majdan po raz pierwszy na dużym ekranie

Już 29 maja na ekranach pojawi się "Druga połowa" czyli komedia romantyczna idealna na powrót do normalności! W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy między innymi Małgorzatę Rozenek-Majdan, dla której jest to debiut w filmie fabularnym.

Małgorzata Rozenek-Majdan na planie "Drugiej połowy" /Kino Świat /materiały prasowe

Reklama

"Praca przy filmie, w którym zaangażowano pierwszoligowe nazwiska była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Wspaniale było podglądać ich warsztat i uczyć się od najlepszych aktorów teatralnych i filmowych w Polsce" - mówi Małgorzata Rozenek-Majdan.



Reklama

Udział Małgorzaty Rozenek-Majdan w "Drugiej połowie" to nie jedyna niespodzianka! W produkcji udział wzięli także znani komentatorzy i dziennikarze sportowi Dariusz Szpakowski, Roman Kołtoń i Michał Pol, gwiazda reprezentacji Polski w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak oraz wiele innych zaskakujących osób ze świata futbolu.



"Druga połowa" to tchnąca lekkością i świeżością komedia romantyczna z Cezarym Pazurą ("Listy do M. 4"), Maciejem Musiałem ("Dzień dobry, kocham Cię!"), Marianną Zydek ("Kamerdyner") i Jackiem Knapem ("Miłość jest wszystkim") w rolach głównych. W tej historii pełnej celnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji najważniejsza będzie miłość, która przysporzy bohaterom kłopotów niczym z "Romea i Julii" - na przeszkodzie wielkiego uczucia stanie bowiem ojciec, któremu nie spodoba się kandydat do serca jego córki.



Małgorzata Rozenek-Majdan w filmie "Druga połowa" 1 / 4 Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu. Źródło: materiały prasowe Autor: House Media Company udostępnij

W filmie wystąpiły również takie gwiazdy, jak: Andrzej Grabowski ("Mayday"), Leszek Lichota ("Wataha"), Joanna Kuberska ("O mnie się nie martw"), Ilona Ostrowska ("Narzeczony na niby"), Piotr Rogucki ("Gotowi na wszystko. Exterminator"), Rafał Rutkowski ("Planeta Singli"), Iwona Bielska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") i Sławomir Orzechowski ("Jak poślubić milionera?"). Film wchodzi na ekrany w wyjątkowym czasie - w czerwcu odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z udziałem reprezentacji Polski.

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie.

Wideo DRUGA POŁOWA - teaser

Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu - Jarosława Kota - który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan "3 x Z" - i chcąc "Zaskoczyć, Zauroczyć i Zaimponować" Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?