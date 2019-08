Różczka, Więdłocha, Pawlicki, Zakościelny i Musiał zachęcają do wysyłki kartek do Powstańców

Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny i Maciej Musiał włączyli się w ogólnopolską akcję "BohaterON - włącz historię!", zachęcając do wysłania kartek i listów do Powstańców Warszawskich.

Pani Hanna Stadnik, ps. „Hanka" i ambasadorzy kampanii BohaterON – włącz historię! /materiały prasowe

Aktorzy wystąpili - obok Pani Hanny Stadnik, ps. "Hanka" - w materiałach promujących kampanię, między innymi w wyjątkowych spotach.



"Pamięć - Edukacja - Pomoc" - pod tym hasłem Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia od 2016 roku realizują kampanię BohaterON. Akcja z jednej strony ma na celu uhonorowanie Powstańców Warszawskich, a z drugiej - promocję historii Polski XX wieku.

Ponad pół miliona kartek wysłanych do bohaterów walk o stolicę, a także dwie daty: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, skłoniły organizatorów do rozszerzenia formuły kampanii o nowe działania. W tym celu została ustanowiona Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich, w której promocję zaangażował się aktor Maciej Musiał.

Zadaniem konkursu jest wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku.

"Dla nas to tak niewiele, dla nich to naprawdę cały świat" - mówi w spocie zachęcającym do napisania życzeń do Powstańców Warszawskich Agnieszka Więdłocha.

Już po raz czwarty każdy, kto chce uhonorować uczestników walk o stolicę, może to zrobić, wysyłając kartkę lub list w ramach trwającej od 1 sierpnia do 2 października akcji.



Jak wysłać kartkę? Organizatorzy zachęcają do własnoręcznego wykonania kartki bądź napisania listu i przesłania na adres: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław. Istnieje też możliwość napisania bezpłatnej pocztówki do Powstańca za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl.

"Dzięki akcji możemy nawiązać dialog z wyjątkowymi ludźmi reprezentującymi inne pokolenie, świadkami historii, bohaterami, którym powinniśmy po prostu podziękować. Wydarzenia sprzed 75 lat i poświęcenie Powstańców pomogły zbudować naszą świadomość narodową. To właśnie oni pokazali nam, że mamy być niepokorni, mieć swoje zdanie i nie pozwolić, by ktoś mówił nam, co powinniśmy robić. To dzięki nim dziś jesteśmy i czujemy się wolni" - mówi Antoni Pawlicki, który razem z Agnieszką Więdłochą, Magdaleną Różczką i Maciejem Zakościelnym wystąpił w spocie zachęcającym do wysyłki kartek i listów do uczestników walk o stolicę.