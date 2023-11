Rosamund Pike i Matthew Rhys w filmie "Hallow Road" wcielą się w małżonków, którzy rozpoczynają wyścig z czasem po otrzymaniu dramatycznego telefonu od swojej córki. Dowiadują się od niej, że spowodowała śmiertelny w skutkach wypadek.



Rosamund Pike i Matthew Rhys gwiazdami filmu "Hallow Road"

"Cenię sobie możliwość współpracy z Rosamund i Matthew. To dwoje bardzo utalentowanych aktorów, których podziwiałem od dawna. Wierzę, że będą w stanie stworzyć coś intensywnie emocjonalnego i naładowanego zagadkowym terrorem, który odwołuje się do tego, co może przytrafić się każdej rodzinie. Nie mogę się doczekać przeniesienia na ekran wspaniałego scenariusza Willa" - powiedział portalowi Deadline Babak Anvari .

Zdjęcia do filmu będą realizowane w Irlandii oraz czeskiej Pradze.



Z pozyskania dwóch gwiazd zadowolony jest także producent Ian Henry. "Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z Rosamund Pike i Matthew Rhysem, ekskluzywną obsadą, która wyniesie ten intensywny dramat na nowy poziom. Pomoże im w tym reżyser wizjoner, jakim jest Babak Anvari. Jesteśmy też zachwyceni współpracą z Willem Gilliesem, ekscytującym, nowym głosem wśród scenarzystów. Nasze studia XYZ oraz Two & Two Pictures tworzą razem mocne portfolio filmów" - stwierdził Henry.

Babak Anvari zyskał rozgłos dzięki horrorowi "W cieniu śmierci", który był brytyjskim kandydatem do Oscara. Później nakręcił jeszcze filmy "Rany" oraz "Przypadkowy przechodzień". W najbliższej przyszłości ma też wyreżyserować czwarty film z uniwersum "Cloverfield", który będzie bezpośrednią kontynuacją pierwszej odsłony tej serii - "Projekt: Monster" z 2008 roku.