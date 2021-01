Rola Magdaleny Koleśnik w zestawieniu najlepszych aktorskich kreacji 2020 roku

Rola Magdaleny Koleśnik w filmie "Sweat" znalazła się w zestawieniu 10 najlepszych nieanglojęzycznych ekranowych kreacji 2020 roku przygotowanym przez magazyn "Screen International". Polska aktorka będzie mogła ubiegać się o aktorską nagrodę BAFTA.

Magdalena Koleśnik w filmie "Sweat" /Natalia Łączyńska / Lava Films /materiały prasowe

Oprócz występu Koleśnik redakcja "Screen International" wyróżnia jeszcze m.in. role Niny Hoss w szwajcarskim kandydacie do Oscara, filmie "My little sister", Jasny Djuricić w głośnej "Aidzie" Jasmili Żbanić czy Andrei Braein Hovig w norweskiej propozycji do Oscara - dramacie "Hope".



Reklama

Magdalena Koleśnik urodziła się 27 lutego 1990 roku w Białymstoku. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego Debiutowała na dużym ekranie debiutowała w "Mieście 44" Jana Komasy (sanitariuszka Klara). W kolejnych latach oglądaliśmy ją jeszcze w "Kamieniach na szaniec" Roberta Glińskiego (Monia, dziewczyna "Rudego"), filmie Kingi Dębskiej "Zabawa zabawa" (żona prezesa Izby Lekarskiej) oraz "Maryjkach" Darii Woszek.

Za rolę w filmie "Sweat" Magnusa von Horna Koleśnik otrzymała na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę dla najlepszej aktorki imprezy. Warto wspomnieć, że film był został zauważony za granicą już kilka miesięcy temu - była to jedyna polska fabuła, która znalazła się w oficjalnej selekcji ostatniego Festiwalu Filmowego w Cannes. Reżyser łączy w niej intymny, kameralny dramat z konwencją thrillera, by opowiedzieć o tęsknocie za miłością w świecie, w którym kochają cię tłumy. Koleśnik obwołana została wtedy przez zagranicznych dziennikarzy "objawieniem polskiego kina". "Koleśnik jest zachwycająca" - pisał portal IndieWire.

Za rolę w filmie "Sweat" Koleśnik otrzymała także dwie pozaregulaminowe nagrody 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - Odkrycie Onetu i Kryształowa Gwiazda Elle.



"Opowiedzenie historii Sylwii, bohaterki filmu 'Sweat', było moim wielkim marzeniem. Moim wielkim marzeniem było opowiedzieć o kobiecie, która na swoich mediach społecznościowych nie chce oszukiwać, że jej życie jest pasmem niekończących się sukcesów, że każdy jej dzień jest szczęśliwy, tylko ma odwagę i chce dzielić się z innymi tym, że również jest słaba, smutna, pogubiona, czasem niekochana czy zrozpaczona. Nie boi się tego, żeby powiedzieć, że czasem jest zwyczajnie beznadziejna, bo beznadziejni ludzie są najpiękniejsi" - powiedziała aktorka podczas internetowego połączenia w trakcie prowadzonej online gali.

Magdalena Koleśnik: Bez oszukiwania 1 / 7 Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwi Zając (Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama. Kiedy Sylwia zdecyduje się umieścić w sieci odważne nagranie, będzie ono początkiem serii wydarzeń, które staną się próbą zarówno dla niej, jak i dla nielicznych osób, którzy znają ją bliżej. W ciągu trzech dni dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość. Źródło: materiały prasowe Autor: Natalia Łączyńska / Lava Films udostępnij

Od niedawna Magdalenę Koleśnik możemy oglądać też na małym ekranie w kontynuacji serialu "BrzydUla", w której wciela się piękną Nadię, nową asystentkę Marka Dobrzańskiego (Filip Bobek). Aktorka ma także na koncie inne telewizyjne epizody: w serialu "W rytmie serca" oglądaliśmy ją w jednym odcinku w roli nauczycielki biologii podejrzewanej o romans z uczniem; znalazła się też w obsadzie serialu "Singielka" (Iza Szafrańska) oraz pojawiła w historycznych "Drogach wolności" (jako asystentka i kochanka granego przez Adama Cywkę Ignacego Biernackiego).

Kolejną kinową rolą Koleśnik będzie występ w czekającej na premierę ekranizacji książki Doroty Masłowskiej "Inni ludzie".