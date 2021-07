"Rojst '97": Córka Magdaleny Różczki poszła w ślady mamy

"Rosjt'97" pojawił się na Netfliksie na początku lipca. W serialu wystąpili m.in. Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn i Łukasz Simlat. W rolę sierżant Anny Jass wcieliła się Magdalena Różczka. Co ciekawe u boku aktorki, wystąpiła także jej córka, Wanda.

Wanda Marzec - córka Magdaleny Różczki

Ojcem Wandy Marzec jest scenarzysta Michał Marzec, z którym Różczka była w związku małżeńskim od 2007 do 2013 roku.

Aktorka w przeszłości mówiła, że nie chciałaby, aby jej córka wiązała swoją przyszłość ze światem show-biznesu. Sama należy do grona aktorów, którzy unikają celebryckiej rzeczywistości i niechętnie dzielą się z publiką szczegółami swojego życia prywatnego. Choć na ekranach Różczka pojawia się często, to trudno dostrzec ją na ścinakach czy na łamach portali plotkarskich. Mimo to, aktorka zgodziła się na udział córki w serialu. Wcześniej Wanda Marzec wystąpiła też w filmie.

Już jako 6-latka dziewczynka wystąpiła w produkcji "Pocztówki z Republiki Absurdu". Autorem scenariusza, a także reżyserem był Jan Holubek, który pełni te same funkcje, pracując nad serialem "Rojst '97".

Prywatnie Holubek jest partnerem Magdaleny Różczki. W filmie Wanda Marzec zagrała niewielką rolę, jednak w serialu nastolatka wcieliła się w Wandę, córkę jednego z głównych bohaterów, Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik).

