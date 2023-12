"Kevin sam w domu": Rodzice filmowego Kevina byli milionerami?

Oglądanie " Kevina samego w domu " oraz " Kevina samego w Nowym Jorku " w reżyserii Chrisa Columbusa od wielu lat jest świąteczną tradycją. Gdy marzenie ośmioletniego Kevina McCallistera ( Macaulay Culkin ) o tym, by zostać sam w domu się spełnia, początkowo jest zachwycony. Wkrótce staje przed poważnym wyzwaniem: organizuje obronę domu swojej rodziny przed dwójką włamywaczy, którzy nie mają pojęcia, że zapomniany lokator został w domu.

Dzisiaj osoby, które wychowały się na tych kultowych filmach, często zastanawiają się ile zarabiali oraz czym zajmowali się rodzice tytułowego Kevina. Nie da się ukryć, że utrzymanie kilkuosobowej rodziny oraz wielkiego domu musiało sporo kosztować. Odpowiedzi na pytanie fanów postanowili poszukać dziennikarze "The New York Times".



Znacząca część akcji filmu "Kevin sam w domu" rozgrywa się w tytułowym domu McCallisterów . Luksusowa posiadłość rzeczywiście istnieje. Większość scen nagrywano w Chicago i jego okolicach, natomiast słynny dom z filmu znajduje się w niewielkiej, położonej na przedmieściach miejscowości Winnetka. Doskonale znany widzom z całego świata budynek znajduje się dokładnie przy 671 Lincoln Avenue.

"Kevin sam w domu": Tylko nielicznych stać na taki dom

Zdjęcie Posiadłość filmowej rodziny McCallister znajdziemy w miejscowości Winnetka / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL

"To właśnie dom jest najlepszą wskazówką, ile pieniędzy mają McCallisterowie" - podkreślili dziennikarze "The New York Times", którzy zwrócili się o pomoc do ekonomistów z Banku Rezerw Federalnych w Chicago. Eksperci podkreślili, że na taki dom stać jedynie procent najbogatszych mieszkańców.

Z kolei według portalu Zillow, posiadłość McCallisterów miałby kosztować prawie 2,4 mln dolarów, czyli prawie 10 mln złotych. Aby móc pozwolić sobie na zakup oraz utrzymanie takiej nieruchomości, filmowa rodzina w 1990 roku musiałaby zarabiać rocznie około 305 tysięcy dolarów, a w 2022 aż 665 tysięcy dolarów.

Sami twórcy filmu zaliczają McCallisterów do wyższej klasy średniej. W latach 90. na podstawie filmu powstała książka autorstwa Todda Strassera. Według pisarza Peter McCallister był świetnie prosperującym biznesmenem, a jego żona Kate projektantką mody.