"Rocky IV": Jest zwiastun reżyserskiej wersji filmu!

Sceny walk są bardziej intensywne, muzyka robi potężne wrażenie, a filmowy dramat jest bardziej uwypuklony – przekonują twórcy tej specjalnej wersji filmu „Rocky IV”. Jego tytułowy bohater, grany przez Sylvestra Stallone pięściarz Rocky Balboa, staje do walki ze swoim najgroźniejszym z dotychczasowych przeciwników – Ivanem Drago z ZSRR (w tej roli Dolph Lundgren).

Walka pomiędzy Rockym i Drago to nie tylko pięściarski pojedynek, ale też zmagania dwóch supermocarstw będących u szczytu zimnej wojny. Przede wszystkim jest to jednak dla Rocky’ego sprawa osobista. W swojej poprzedniej walce Ivan Drago zabił na ringu jego przyjaciela, Apollo Creeda (Carl Weathers). Smaczku pojedynkowi Rocky’ego i Drago nadaje fakt, że odbywa się on w Związku Radzieckim na oczach samego Michaiła Gorbaczowa (w tej roli David Lloyd Austin).

„Rocky IV” - nowa, reżyserska wersja filmu

W reżyserskiej wersji czwartej części filmu „Rocky” znalazło się aż 40 minut nigdy wcześniej nieudostępnionych scen, które wylądowały na podłodze montażowni. W ostatnim czasie zostały one dołączone do filmu, który już 11 listopada będzie można zobaczyć w niektórych amerykańskich kinach, co ciekawe, tylko jednego dnia. Później film najpewniej trafi na serwisy VOD.

Filmy z cyklu „Rocky” to jedne z najpopularniejszych produkcji sportowych w historii.

Opowieść ta wciąż jest kontynuowana w serii filmów „Creed”, w której drugiej części na swojej drodze ponownie stanęli Rocky Balboa i Ivan Drago. W przygotowaniu jest już trzecia część filmu, w której po raz pierwszy nie zobaczymy Stallone’a. Aktor zajęty jest m.in. pisaniem scenariusza serialowego prequelu bokserskiej sagi, ale póki co nie ma żadnych informacji o tym, że zostanie on zrealizowany.