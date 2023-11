"Film to jest takie czary-mary, że właściwie wszystko, co się dzieje wcześniej i co się dzieje później, pracuje na sytuację, którą potem widzimy na ekranie" - powiedział kiedyś Robert Więckiewicz w rozmowie z Magdą Miśką-Jackowską .

Robert Więckiewicz: Wszystko zaczęło się od filmu "Vinci" Machulskiego

Robert Więckiewicz urodził się 30 czerwca 1967 roku w Nowej Rudzie. Rodzice chcieli, by pracował jako górnik, on marzył o karierze sportowca, ostatecznie skończył aktorstwo we Wrocławiu. Często słyszał, że z taką twarzą wielkiej kariery nie zrobi.

Reklama

Pierwsze aktorskie kroki Więckiewicz stawiał na początku lat 90., u Jerzego Skolimowskiego ( "Ferdydurke" ), Feliksa Falka ( "Samowolka" ) i Władysława Pasikowskiego ( "Psy II: Ostatnia krew" ). Po obiecującym początku, przez sześć lat nie otrzymał żadnej interesującej filmowej propozycji. Grał małe epizody w takich filmach, jak "Poznań 56" Filipa Bajona , "Amok" Natalii Korynckiej-Gruz , "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana czy "Sezon na leszcza" Bogusława Lindy . Przyjmował też propozycje serialowe ("Samo Życie", "M jak miłość", "Na dobre i na złe").

Robert Więckiewicz i jego ekranowe wcielenia 1 / 5 54-letni aktor jest czterokrotnym laureatem Polskich Nagród Filmowych (2007, 2008, 2010, 2011) oraz dwukrotnym laureatem nagrody za pierwszoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (2007, 2012). Jest także członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Źródło: AKPA

W kolejnych latach pojawiał się w małych rolach w takich produkcjach, jak "Pół serio" i "Ciało" duetu Konecki-Saramonowicz czy "Pieniądze to nie wszystko" i "Superprodukcja" Juliusza Machulskiego . To właśnie Machulski powierzył mu rolę Roberta "Cumy" Cumińskiego w kryminale "Vinci" . Więckiewicz miał wtedy 37 lat, a ta rola spowodowała, że jego kariera powoli zaczęła się rozwijać.

Pierwszy duży sukces przyszedł w 2007 roku, kiedy aktor zagrał główną rolę w filmie Tomasza Wiszniewskiego "Wszystko będzie dobrze" . Za kreację wuefisty-pijaka, który pomaga nastoletniemu chłopcu w karkołomnym biegu do Częstochowy, artysta otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Wtedy pokazał, jak ogromne możliwości w nim drzemią i dał się poznać szerokiej widowni.



W tym samym roku Więckiewicz zagrał też jedną z głównych ról w serialu "Odwróceni", a następnie w jego filmowej kontynuacji - "Świadku koronnym" . Następnie pojawił się w obrazach Machulskiego ("Ile waży koń trojański?") oraz Saramonowicza i Koneckiego ("Lejdis"), a także w "Winie truskawkowym" Dariusza Jabłońskiego, "Nigdy nie mów nigdy" Wojciecha Pacyny, "Domie złym" Wojciecha Smarzowskiego, "Zero" Pawła Borowskiego czy "Tricku" Jana Hryniaka.

Robert Więckiewicz: Nie zabiega o popularność 1 / 8 Nie zabiega o popularność, nie zależy mu na celebryckim życiu ani tanim poklasku. Sukcesem, czytaj uznaniem polskiej widowni, przyszło mu się cieszyć dopiero po czterdziestce. Wcześniej grał filmowe ogony i serialowe epizody, a nawet podkładał głos do... animowanych "Atomówek". Pierwsze aktorskie kroki Więckiewicz stawiał już ponad dwie dekady temu, bo na początku lat 90., u Jerzego Skolimowskiego ("Ferdydurke"), Feliksa Falka ("Samowolka") i Władysława Pasikowskiego ("Psy II: Ostatnia krew"). Były to co prawda zaledwie epizody, ale czy można sobie wyobrazić, by zadebiutować u bardziej znaczących polskich reżyserów? Źródło: materiały dystrybutora Autor: Monolith Films

Coraz więcej głównych ról

Więckiewicz grał coraz więcej. Było wiadomo, że zaczną pojawiać się propozycje głównych ról.



Jedną z nich otrzymał w "Różyczce" (2010), rozgrywającym się w latach 60. dramacie Jana Kidawy-Błońskiego, opowiadającym o niebezpiecznej grze uczuć rozgrywającej się między cenionym pisarzem (Andrzej Seweryn), jego piękną młodą żoną (Magdalena Boczarska) oraz jej kochankiem, agentem SB Romanem Rożkiem (w tej roli Więckiewicz) - to właśnie on stał się najciekawszą postacią tego miłosnego trójkąta.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Różyczka" [trailer]

Po "Różyczce" mogliśmy oglądać jeszcze Więckiewicza w kostiumowych "Ślubach panieńskich" (2010) Filipa Bajona , w których wcielił się w rolę Radosta, a także w krótkiej etiudzie Pawła Maślony "Tylko dla obłąkanych" (2010).



Jego najlepsza kreacja z 2011 roku pochodziła jednak z filmu Grega Zglińskiego "Wymyk". Co ważne rola "Freda" była pisana specjalnie pod niego (w 2006 roku Zgliński przeczytał nowelę Cezarego Harasimowicza - "Jerzy", opisującą dramat dwóch przyjaciół, z których jeden zostaje wyrzucony z jadącego pociągu, a następnie zrealizował jedną ze scen z tej opowieści w ramach projektu "Ekran", realizowanego w Mistrzowskiej Szkole Andrzeja Wajdy - główną rolę w owej sekwencji zagrał właśnie Więckiewicz).



Wielkie role u Holland i Wajdy

W 2011 roku artysta zagrał w komedii "Baby są jakieś inne" Marka Koterskiego, ale najwyższe wyrazy uznania spłynęły na niego na początku 2012 roku, gdy wystąpił w nominowanym do Oscara filmie Agnieszki Holland "W ciemności". Rola Leopolda Sochy - kanalarza, który przez czternaście miesięcy dawał schronienie i pomagał ze wszystkich sił niewielkiej grupie żydowskich uciekinierów z getta, musiała przekonać nawet największych oportunistów odmawiających Więckiewiczowi talentu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W ciemności" [trailer]

Nie mniejszym wyzwaniem była kolejna "wielka" rola Więckiewicza. W filmie Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei" wcielił się w tytułowego bohatera.

"Dostałem od produkcji parę stron bon motów Wałęsy w stylu: 'Jestem za, a nawet przeciw' czy 'Ja zawsze myślę to, co mówię'. Chodziło o to, by wpleść je, kiedy nadarzy się okazja" - opowiadał aktor.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" [trailer]

Robert Więckiewicz: Na planie u Smarzowskiego

Kolejną znaczącą kreacją aktorską Więckiewicza była rola w ekranizacji "Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego .

"Od początku zdawałem sobie sprawę z rangi wyzwania. Wiedziałem, że to nie będzie spacer, natomiast powiem szczerze, że skala tego przedsięwzięcia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Dopiero w momencie zetknięcia się z materiałem przed kamerą, zrozumiałem, że jest to coś, co wykracza poza wszystko, co dotychczas zrobiłem. Udział w tym filmie i ta cała półroczna przygoda były dla mnie czymś więcej niż tylko zagraniem roli" - przyznawał aktor.

Poza "Wołyniem" , Więckiewicz zagrał także w kolejnych filmach Smarzowskiego. W "Klerze" wcielił się w księdza Trybusa (Robert Więckiewicz), wiejskiego proboszcza, który sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kler" [trailer] materiały dystrybutora

Z kolei w "Weselu" jako Rysiek, lokalny biznesmen władający rzeźnią, w dniu wesela ciężarnej córki musi ratować interes życia.

"Niespecjalnie wierzę, że kino dzisiaj może zmienić świat. Marzylibyśmy, że ten film wywoła jakąś dyskusję, refleksję głębszą na temat historii i tego, co się dzisiaj dzieje. Ale ja w to nie wierzę, bo ci, którzy się okopali, oni tam zostaną i będą stamtąd wystrzeliwać swoje pociski" - mówił Więckiewicz w wywiadzie z Januszem Wróblewskim.

W międzyczasie aktora oglądaliśmy też w innych interesujących projektach. Zagrał m.in. w "Ziarnie prawdy" Borysa Lankosza , ekranizacji bestsellera Zygmunta Miłoszewskiego, sensacyjnym "Konwoju" czy u boku Jima Carreya w "Prawdziwych zbrodniach".



Więckiewicz zagrał również w kolejnym filmie Machulskiego ("Volta"), komedii "7 uczuć" Marka Koterskiego, świetnie przyjętym przez krytyków, biograficznym "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka oraz w "Ukrytej grze" Łukasza Kośmickiego, gdzie zagrał Dyrektora Pałacu Kultury i Nauki. Ta ostatnia kreacja przyniosła mu piątego w karierze Orła - Polską Nagrodę Filmową.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ukryta gra" [trailer 2] materiały dystrybutora

Kolejne wielkie role i nagroda w Gdyni za rolę w filmie "Kos"

Potem wystąpił w głośnych filmach: "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego jako generał Kiszczak i w "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" , gdzie zagrał milicjanta starającego się dorwać tytułowego złodzieja.

Od 20 października możemy go oglądać na ekranach polskich kin w sequelu "Różyczki" . Na początku 2024 roku zobaczymy go w gwiazdorsko obsadzonej produkcji historycznej "Kos" . Za tę kreację Więckiewicz otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową na tegorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.