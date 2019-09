Robert Pattinson: Zawsze lubiłem Batmana

Po pojawieniu się pierwszych doniesień, że to on wcieli się w Batmana, Robert Pattinson wpadł w furię. Jeszcze nie było oficjalnego przesłuchania, a media już kalkulowały, kto stanie na straży filmowego Gotham City.

Jego poprzednikami byli Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale i Ben Affleck, nic dziwnego, że rola Batmana może trochę onieśmielać Roberta Pattinsona.



"Kiedy byłem mały, to był jedyny kostium, jaki miałem" - przyznaje w rozmowie z "Variety" Pattinson. Choć aktor był faworytem w wyścigu do roli Batmana, po ogłoszeniu jego angażu w mediach społecznościowych zawrzało. Pojawiły się nawet petycje, aby wytwórnia rozważyła jeszcze raz tę decyzję.

"To był jedyny komiksowy bohater, którego uwielbiałem. Myślę, że moje zamiłowanie do niego wynika z faktu, że nie posiadał żadnych supermocy" - przyznaje aktor.

"Przyznam szczerze, że komentarze były mniej jadowite niż się spodziewałem. Gdy jesteś uważany za słabszego, to może przynieść więcej zabawy. Nikt niczego nie oczekuje" - powiedział.

Po roli w filmowej adaptacji sagi "Zmierzch", która wyniosła go na szczyt popularności, uciekł w kino niezależne, mniej kasowe produkcje. Sam przyznaje, że nie ma żadnego konkretnego sposobu dobierania ról. "Role w dużych kasowych filmach nie są ciekawe, a przynajmniej propozycje ról, które ja otrzymywałem" - zdradza.

Należy do grona gwiazd, które strzegą swojej prywatności, tworząc niemal hermetyczną zasłonę wokół siebie. Zapytany o to, czy udział w tak kasowym projekcie, jakim jest Batman, nie przyciągnie ciekawskich paparazzi, przyznaje, że nie obawia się tego. "Śledzenie mnie jest niemal niemożliwe. Stałbym się całkowicie hermetyczny. Zatem czekanie przed moim domem nie miałoby sensu, bo zwyczajnie bym go nie opuszczał" - zapowiedział aktor.

Film "Batman", w reżyserii Matta Reevesa, który był odpowiedzialny za dwa ostatnie filmy z serii "Planeta Małp", zostanie zaprezentowany w czerwcu 2021 roku.