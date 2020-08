Robert Pattinson o filmie "Tenet" Christophera Nolana

Zbliża się premiera najnowszego filmu Christophera Nolana "Tenet", który, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w polskich kinach pojawi się pod koniec sierpnia. Jedną z głównych ról zagrał w nim Robert Pattinson, który tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 pracował też na planie filmu "The Batman" Matta Reevesa.

Robert Pattinson w filmie Christophera Nolana "Tenet" /materiały prasowe

Zanim Robert Pattinson dostał rolę Człowieka-Nietoperza, musiał przejść casting. Aby w nim uczestniczyć, musiał na chwilę opuścić plan filmu Nolana. I postanowił uciec się do kłamstwa.

Historia opowiedziana przez Pattinsona w wywiadzie dla magazynu "The Irish Times" sięga maja ubiegłego roku, kiedy rozpoczynały się zdjęcia do filmu Nolana "Tenet", a Pattinson dostał właśnie angaż do filmu "The Batman".

"To zabawne, bo Chris trzyma w tajemnicy wszystko, co związane jest z jego filmami. A ja z kolei musiałem trzymać w tajemnicy rzeczy związane z filmem 'The Batman'. Musiałem więc okłamać Chrisa w sprawie zdjęć próbnych. Powiedziałem, że muszę wyjechać w pilnej sprawie rodzinnej. Gdy tylko powiedziałem: 'To pilna sprawa rodzinna", on odpowiedział: 'Starasz się o rolę Batmana, co?'" - wspomina Pattison.

O rolę Batmana ubiegali się wówczas również Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer i Nicholas Hoult. Pattinson okazał się jednak najlepszy. Fani Człowieka-Nietoperza byli początkowo niezadowoleni z faktu, że to właśnie on dostał tę rolę. Zmieniło się to, gdy ujawniono pierwsze zdjęcie aktora w kostiumie Batmana.

W wywiadzie dla "The Irish Times" Pattinson przyznał też, że dzięki przygotowaniom do roli Batmana mógł na planie "Tenet" dotrzymać kroku ekranowemu partnerowi, w którego wcielił się były gracz NFL, prywatnie syn Denzela Washingtona, John David Washington.



"Kiedy biegam na ekranie, zwykle robię to w parze z Johnem Davidem, który jest byłym graczem NFL, więc jest to jedna z najbardziej niesprawiedliwych rzeczy na świecie. Maksymalna ilość ćwiczeń, jakie zwykle wykonuję, dla niego są spacerkiem. John David może biegać przez cały dzień. Dobrze się złożyło, że byłem akurat dość sprawny. Były jednak takie dni na początku zdjęć, że wieczorami nie byłem w stanie chodzić" - mówi Pattinson.

Wideo "Tenet" [trailer]

Po trzykrotnym przełożeniu daty premiery, "Tenet" ma pojawić się w kinach wybranych krajów świata 26 sierpnia. Dzień później będzie miał premierę w Polsce.

Data premiery filmu "The Batman" póki co to 1 październik 2021 roku. Przerwane w marcu zdjęcia do filmu Reevesa mają zostać wznowione we wrześniu tego roku. Na razie zrealizowanych zostało 25 proc. z zaplanowanych zdjęć.

Zdjęcie Robert Pattinson w kostiumie Batmana / materiały prasowe