Robert Pattinson nie może narzekać na brak zawodowych wyzwań. Po występie w głośnym "Batmanie" w reżyserii Matta Reevesa hollywoodzki aktor otrzymał angaże do kolejnych dużych produkcji.



Niedawno okazało się, że Pattinson wystąpi u boku Roberta Downeya Jr. i Amy Adams w nadchodzącej komedii Adama McKaya "Average Height, Average Build" oraz w realizowanym przez Bonga Joon Ho dreszczowcu "Mickey 17". Na planie tej drugiej produkcji partnerować mu będą Toni Collette, Mark Ruffalo i Steven Yeun.

Mimo napiętego harmonogramu Pattinson znajduje czas na inne zajęcia, m.in. na rozwijanie nowej pasji, jaką jest projektowanie mebli. W rozmowie z magazynem "Architectural Digest" dwukrotny zdobywca nagrody People's Choice wyjawił, że najchętniej tworzy projekty przedmiotów o nieszablonowym wyglądzie. "Zacząłem robić szkice mebli, które moim zdaniem umożliwią ludziom wchodzenie w interakcje w nieformalny sposób. Wszystkie miały nieproporcjonalne, duże elementy, które wyglądały całkiem zabawnie i nietuzinkowo" - zaznaczył.

Nowe hobby Pattinsona może wydawać się zaskakujące, bo w przeszłości nie przywiązywał on zbyt dużej wagi do aranżacji i wyposażenia wnętrz, w których mieszkał. "Przez około sześć miesięcy moim jedynym meblem był dmuchany ponton, który pełnił funkcję łóżka, sofy i stołu. I chociaż bardzo mi się to podobało, miałem przez to spore problemy z plecami" - zdradził.

Meblami Pattinson zajął się po ukończeniu zdjęć do "Batmana". Zaprojektował wówczas elegancką dwumetrową sofę w kształcie ucha. W udoskonaleniu projektu pomogła mu designerka Nicole Gordon, z której usług korzystał, gdy urządzał swoje dwie rezydencje. "Rob chciał stworzyć mebel, w którym można się wygodnie rozsiąść i poczytać książkę. Zależało mu też, by sofa była na tyle wytrzymała i stabilna, by podczas imprezy mogło na niej usiąść kilka osób" - powiedziała Gordon.

Dzieło Pattinsona zostało umieszczone na wystawie w showroomie butiku JF Chen w Los Angeles, który oferuje designerskie meble i artystyczne dekoracje. Sofa stała się prototypem limitowanej serii - już wkrótce będzie można nabyć jeden z sześciu zrobionych na zamówienie egzemplarzy. Ceny na razie nie podano.