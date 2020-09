Robert Pattinson ma koronawirusa. Wstrzymano zdjęcia do "Batmana"

Aktor Robert Pattinson jest zakażony koronawirusem. Wytwórnia Warner Bros. zdecydowała o wstrzymaniu zdjęć do filmu "The Batman", w którym gwiazdor wciela się w tytułową rolę.

Robert Pattinson ma naprawdę niezwykłą karierę /Vera Anderson/WireImage /Getty Images

W oficjalnym komunikacie wytwórni Warner Bros. czytamy, że test na koronawirusa dał wyniki pozytywny u jednego z członków ekipy "The Batman". Dodano, że przebywa on na kwarantannie, a prace nad filmem zostały wstrzymane.



"Produkcja filmu jest tymczasowo wstrzymana" - napisano w oświadczeniu.

Okazało się, że koronawirusa zdiagnozowano u Roberta Pattinsona - znanego m.in. z trylogii "Zmierzch" oraz "Lighthouse". Aktor gra w filmie "The Batman" głównego bohatera.

O wykryciu zakażeniu u Roberta Pattinsona poinformowały czołowe magazyny: "Variety", "Vanity Fair" i "Hollywood Reporter".

Początkowo aktor, któremu sławę przyniosła rola wampira w sadze "Zmierzch", zastanawiał się, czy w ogóle przyjąć rolę Batmana. W wywiadzie udzielonym dla magazynu "GQ" przyznał, że poważnie rozważał tę ofertę. Jest już bowiem szóstym aktorem, który na dużym ekranie wciela się w tę postać.



"W minionych latach nie tylko powstało wiele świetnie stworzonych wersji tej postaci, ale też było wiele znakomicie zagranych ról Batmana. Oglądałem ostatnio kulisy kręcenia filmu 'Batman i Robin' i już wtedy George Clooney mówił, że martwi go fakt, iż większość płaszczyzn tej postaci zostało już wykorzystanych. A to był 1996 czy 1997 rok. Widzieliśmy więc jego lżejszą wersję, widzieliśmy jak jest sterany przez życie, widzieliśmy jego zwierzęcą naturę. Ułożyło się to w pełną układankę, w której wydawało się, że nie ma już miejsca dla mojego Batmana. Zastanawiałem się czy nawet jeśli je znajdę, to czy będę w stanie nad tym pracować?" - zwierzał się Pattinson, który zapewniał przy, że w końcu znalazł przestrzeń, którą mógłby zapełnić swoją wersją Człowieka-Nietoperza.



Pattinson skomentował również świetne przyjęcie przez fanów pierwszego zdjęcia z planu, w którym widać go w kostiumie Batmana.

"Jest tak niewiele rzeczy w życiu, którymi ludzie ekscytują się, zanim one do nich dotrą. Niemal czuć ich oczekiwanie i to dodaje energii. To zupełnie coś innego niż granie roli, której prawdopodobnie nikt nie zobaczy" - twierdzi.

Zdjęcie Robert Pattinson w roli Batmana / materiały prasowe

Reżyserem filmu jest Matt Reeves, który przed wybuchem pandemii zdążył nakręcić w ciągu siedmiu tygodni pracy około 25 proc. materiału. Szacuje się, że do ukończenia filmu potrzeba około trzech miesięcy zdjęć.



"The Batman" ma trafić do kin 1 października 2021 roku.



Ostatnia rola Roberta Pattinsona pochodzi z filmu Christophera Nolana "Tenet". Film można oglądać na ekranach polskich kin od końca sierpnia.