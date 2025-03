Robert Pattinson dostał szału! Wszystko przez scenę z piękną aktorką

Robert Pattinson godzinami analizował tekst. Pomogła mu Zendaya

Robert Pattinson i Zendaya pracują razem nad filmem "The Drama" od A24, a jedna scena niemal doprowadziła aktora do szaleństwa. W rozmowie z Premiere Pattinson przyznał, że przez trzy dni obsesyjnie analizował swoje kwestie, aż w końcu Zendaya sprowadziła go na ziemię.

"Mieliśmy razem scenę, która doprowadzała mnie do szału" - powiedział Pattinson. "Rozpaczliwie szukałem jej znaczenia, pisząc strony i strony analizy. Skończyło się na tym, że zadzwoniłem do Zendayi wieczorem przed kręceniem sceny. Podzieliłem się z nią swoimi wątpliwościami, rozmawialiśmy przez dwie godziny, a po chwili bardzo spokojnie dała mi do zrozumienia, że ta kwestia po prostu mówiła to, co miała powiedzieć, że nie było w niej żadnego ukrytego znaczenia".

Za reżyserię "The Drama" odpowiada Kristoffer Borgli ("Dream Scenario"), a szczegóły fabuły wciąż są owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Pattinson i Zendaya grają parę, której związek przechodzi nieoczekiwany zwrot przed ważnym dniem.

Zdjęcie Zendaya / Angela Weiss / AFP

To nie pierwszy raz, gdy Pattinson zmaga się ze stresem na planie. Niedawno przyznał, że niemal załamał się przed sceną taneczną w filmie "Die, My Love" Lynne Ramsay, gdzie partneruje mu Jennifer Lawrence.

Premiery obu filmów wciąż pozostają nieznane.

