"Mickey 17"

"Mickey 17" to najnowszy film Bonga Joon-ho, twórcy nagrodzonego Oscarem i Złotą Palmą "Parasite". Scenariusz został oparty na książce Edwarda Ashtona "Mickey 7". Tytułowy bohater (Robert Pattinson) jest tak zwanym Zbędnym - pracownikiem jednorazowego użytku w załodze ekspedycji mającej na celu skolonizowanie lodowego świata znanego jako Niflheim. Za każdym razem, gdy jakieś zadanie jest zbyt niebezpieczne, członkowie załogi zwracają się do Mickeya, by się nim zajął. Gdy kolejne wcielenie Mickeya ginie, jego nowe ciało regenerowane jest z większością wspomnień poprzednika. Fabuła produkcji różni się od książkowego pierwowzoru, który był dla scenarzystów jedynie źródłem inspiracji.

Pattinsonowi partnerują na ekranie Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo i Naomi Ackle. "Mickey 17" debiutował podczas 75. Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie. Wtedy i podczas kolejnych pokazów zebrał dobre opinie od krytyków i widzów. "Jest przezabawny, dziki, czasami autentycznie rozdzierający serce" - napisał uznany reżyser Adam McKay, twórca "The Big Short" i "Nie patrz w górę".

"Bogini Partenope"

"Bogini Partenope" to kipiąca zmysłowością opowieść o kobiecie, która świadoma swojej oszałamiającej urody, nad podziw i uwielbienie mężczyzn przedkłada własną wolność i ciekawość świata. Film wyreżyserował zdobywca Oscara Paolo Sorrentino, jeden z największych wizjonerów współczesnego kina, twórca takich filmów jak "Wielkie piękno", "Oni" i "To była ręka Boga".

W tytułową bohaterkę wcieliła się 27-letnia Celeste Dalla Porta. Na drugim planie partneruje jej Gary Oldman. "Między mną a Celeste prywatnie jest taka sama dynamika, co między postaciami, które gramy w filmie. Jestem starszy, mam za sobą długą karierę, a to była pierwsza duża praca Celeste. Ona wciąż ma w sobie niewinność i czystość, których nigdy nie będzie już w stanie odzyskać, gdy film wejdzie na ekrany" - zapewnił gwiazdor w rozmowie z "Sweden Herald".

"Wujek Foliarz"

Kuba (Mikołaj Kubacki) uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka (Adam Woronowicz) - fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Wujek ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Kuba, początkowo sceptyczny wobec obsesji wujka, odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje dawna miłość, Gośka (Kamila Urzędowska). Wszystko to zmusza go do wzięcia spraw w swoje ręce i podejmowania decyzji, przed którymi do tej pory uciekał.

"Wujek Foliarz" to pełnometrażowy debiut Michała Tylki, twórcy "Fanatyka" na podstawie kultowej pasty internetowej Malcolma XD. Historia wyznawcy teorii spiskowych jest jednocześnie kontynuacją ojca, który miał pół mieszkania zastawione wędkami.

W filmie zobaczymy w drugoplanowych rolach Katarzynę Figurę, Michała Sikorskiego, Andrzeja Grabowskiego, Piotra Adamczyka, Mariana Dziędziela i Piotra Cyrwusa.

"Ja jestem Niepokalanie Poczęcie"

"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" to najnowszy film Michała Kondrata, twórcy fabularno-dokumentalnych produkcji "Miłość i miłosierdzie" oraz "Dwie korony", a także biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego "Prorok".

Tym razem skupia się na fenomenie Niepokalanego Poczęcia. Wraz z grupą ekspertów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Francji analizuje teksty Pisma Świętego, apokryfy, objawienia oraz tradycje. Badania ilustrują fabularne sceny zrealizowane na podstawie fragmentów Ewangelii.

"Elfy rozrabiają"

Elfi należy do zgranej ekipy elfów, które mieszkają w wielkim mieście. Przemykając się między wysokimi budynkami, służą swoją drobną pomocą mieszkającym tam ludziom. Zwyczajne odnalezienie zagubionej maskotki staje się dla nich czystą przyjemnością. Pewnego dnia okazuje się jednak, że w tej samej metropolii grasuje gang innych elfów, które słyną z wykorzystania najnowocześniejszych technologii oraz przodują, jeżeli chodzi o zabawę i poszukiwanie mocnych wrażeń. Jednym z przedstawicieli nowych znajomych jest najmłodszy w grupie Bo, z którym zaprzyjaźnia się Elfi. Czy dzięki poznaniu się tej dwójki będzie możliwe pogodzenie się obu elfich klanów po ponad 250 latach? Mali bohaterowie przekonają się o wielkiej mocy, jaką kryje w sobie przyjaźń.

"Elfy rozrabiają" to kontynuacja niemieckiej animacji "Elfinki" z 2019 roku.