Robert Klane nie żyje. Był scenarzystą popularnych w latach 80. komedii

Robert Klane "miał genialny umysł komediowy"

Największymi sukcesami w karierze Klane’a były scenariusze filmów "W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje" z 1985 oraz "Weekend u Berniego" z 1989 roku. W latach 80. napisał też scenariusz "Człowieka w czerwonym bucie" , który był remakiem hitowej francuskiej komedii. Klane pisał także dla telewizji - pracował m.in. przy scenariuszach sześciu odcinków popularnego serialu "M.A.S.H." .

"Bob miał genialny umysł komediowy, który sięgał głębiej i głębiej, by tylko dotrzeć do prawdy. Większość ludzi w swoich umysłach ma cenzurę, która pozwala im ocenić, jak daleko mogą się posunąć. Bob takiego cenzora nie miał i właśnie to go wyróżniało i czyniło wielkim. Był nieustraszony" - napisał na temat Klane'a scenarzysta i aktor Rob Reiner.

Robert Klane pozostawił w żałobie żonę J.C. Scott, brata Larry’ego, synów Davida i Jona oraz córkę Caitlin.