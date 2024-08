Robert Downey Jr. nie powiedział przyjaciołom o nowej roli w Marvelu?

"Skubaniec nic mi nie powiedział, a przecież jesteśmy przyjaciółmi" - mówił Renner, który w Kinowym Uniwersum Marvela wcielił się w łucznika Hawkeye'a. Downey Jr. był największą gwiazdą serii dzięki roli Iron Mana. Jego postać zginęła w finale "Avengers: Koniec gry", a aktor zapowiedział zakończenie swej przygody z superbohaterami. Jednak podczas Comic-Conu w San Diego ogłoszono, że w nadchodzących dwóch filmach z serii "Avengers" wcieli się w Doktora Dooma, głównego przeciwnika drużyny herosów.

Robert Downey Jr. jako Doktor Doom. Jeremy Renner był zaskoczony

Renner zdradził, że gdy tylko przeczytał wiadomość o powrocie Downeya Jr. do Marvela, zalał przyjaciela wiadomościami na prywatnym czacie, na którym są także pozostali odtwórcy ról oryginalnych Avengers — Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson i Mark Ruffalo.

"Pytam go, co jest grane? Ukrywasz coś przed nami?" - relacjonował Renner. "To bardzo ekscytujące wieści. Jestem tego niezwykle ciekawy".

"Avengers: Doomsday": Czy Jeremy Renner powróci jako Hawkeye?

Aktor nie chciał zadeklarować, czy powróci w przyszłości jako Hawkeye. "Filmy o Avengers opierały się na ulubieńcach fanów, a w uniwersum jest tyle wspaniałych postaci. Zgromadzenie ich wszystkich w jednym miejscu byłoby wyzwaniem" - stwierdził. Dodał, że zaangażowanie tylu aktorów będzie wymagało dokładnego rozplanowania.

"Czekam na ten film. Zobaczymy. [...] Musimy to jakoś wypracować. To dla mnie wszystko nowość, to się dosłownie dzieje. Dopiero co było ogłoszenie, więc teraz zaczną opracowywać szczegóły" - zakończył, nie wykluczając, że może jednak ponownie chwyci za łuk.

Kolejne filmy z serii "Avengers": Co o nich wiemy?

Za reżyserię "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars" odpowiadają bracia Joe i Anthony Russo. Poza Downeyem Jr. potwierdzono w nich także udział Pedro Pascala, Vanessy Kirby, Josepha Quinna i Ebona Mossa-Bachracha, czyli filmowej Fantastycznej Czwórki. Pierwszy film wejdzie do kin 1 maja 2026 roku, drugi - 7 maja 2027 roku.