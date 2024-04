"Avengers: Koniec gry" ostatecznie zakończył historię Iron Mana - bogatego filantropa w super zbroi, który poświęcił swoje życie dla ratowania planety. Niedawno aktor wyraził swoją chęć powrotu do tej roli, ale bracia Russo — reżyserowie nie widzą takiej możliwości.

Iron Man już nigdy nie powróci?

W rozmowie z portalem "GamesRadar" Joe i Anthony Russo wyrazili swoje zdziwienie tą chęcią oraz powiedzieli, że nie wiedzą, w jaki sposób Iron Miałby powrócić.



"Nie wiem, jak by to zrobili. Nie wiem, jaka byłaby droga do tego" - powiedział Anthony Russo.

"Zamknęliśmy ten rozdział, nie od nas zależy ponowne otwarcie tej historii" - dodał Joe Russo.

Kevin Feige zaprzeczył, by było rozważane przywrócenie Iron Mana w jakimkolwiek stopniu, a w rozmowie z “Vanity Fair" dodał, że nie da się “magicznie cofnąć" poświęcenia Starka.

"Zamierzamy zatrzymać ten moment i nie dotykać go więcej" - podsumował Feige.