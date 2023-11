Według informacji portalu Variety za korektę przemówienia aktora odpowiada Apple - producent filmu "Czas krwawego księżyca". Osoba, która zajmowała się obsługą promptera podczas gali wręczenia nagród Gotham, miała otrzymać tuż przed galą dwa mejle od Apple z treścią skróconego przemówienia aktora, w którym brakowało uwag o Donaldzie Trumpie.Źródła związane z producentem "Czasu krwawego księżyca" twierdzą jednak, że powodem całego zamieszania był... błąd w komunikacji. Istniało kilka wersji wystąpienia De Niro, w których koncentrowano się na artystycznych aspektach filmu. Firma Apple nie wiedziała jednak, że aktor nie zatwierdził przed galą ostatecznej wersji przemowy.

Robert De Niro: Krytyk Donalda Trumpa

Nie jest to pierwszy raz, gdy De Niro wyraża swoją niechęć do Trumpa. Podczas gali rozdania nagród Tony w 2018 roku aktor uraczył widownię wulgarnymi hasłami skierowanymi do urzędującego wówczas prezydenta. Podczas kampanii w 2016 roku De Niro nagrał krótki film, w którym nazywał Trumpa idiotą i powodem do wstydu dla Stanów Zjednoczonych. Zakończył stwierdzeniem, że najchętniej uderzyłby republikańskiego kandydata w twarz.



Wideo De Niro: I’d Like to Punch Trump In the Face