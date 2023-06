Wielbiciele nietuzinkowych zapadających w pamięć filmów nie mają wątpliwości, że Robert De Niro to jedna z najwybitniejszych, żyjących aktorskich legend. Trudno się zatem dziwić władzom Nowego Jorku, że postanowiły w sposób wyjątkowy uczcić 80. urodziny gwiazdy kina. De Niro będzie je świętował już za dwa miesiące.

Robert De Niro: Niezwykły prezent na 80. urodziny

W trakcie Tribeca Film Festival Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku, przekazał dostojnemu jubilatowi klucz do rodzinnego miasta gwiazdora.

- Robert to nie tylko aktor, którego uhonorowano dwiema statuetkami Oscara i artysta, który ma na swoim koncie ok. 140 filmów jako aktor, reżyser i producent. To przede wszystkim nowojorczyk z krwi i kości, a jego twórczość pozostaje istotną częścią Nowego Jorku, jak i on sam (...) Mimo iż osiągnął wielki sukces, nigdy nie zapomniał o tym, skąd pochodzi - stwierdził w oficjalnym przemówieniu Adams.



- Za trwający dziesiątki lat wkład w branżę filmową i działania filantropijne na rzecz Nowego Jorku, mam zaszczyt wręczyć Robertowi De Niro klucz do miasta Nowy Jork - dodał.

Aktor nie krył wzruszenia. W podziękowaniu dodał, że "odbiera klucz do miasta też w imieniu swoich ośmiu i pół miliona sąsiadów".

Wówczas jeszcze nie wiedział, że to nie ostatnia z zaplanowanych dla niego niespodzianek! Jak podał "New York Post", od 29 września do 1 października w Spring Studios w Nowym Jorku odbędzie się "De Niro Con" - festiwal poświęcony twórczości gwiazdora.



- Trudno jest wymyślić, co mu podarować na 80. urodziny. Ma już złoty zegarek, więc postanowiliśmy uczcić go i jego nieprzemijające dziedzictwo podczas wypełnionego zabawą wydarzenia dla wielbicieli jego talentu i dokonań. Mogę zapewnić, że w trakcie tego trzydniowego filmowego święta nikt nie będzie się nudził - zapowiedziała Jane Rosenthal, współtwórczyni Tribeca Film Festival.

"Wszystko o moim starym": Nowy film Roberta De Niro

Najnowszy film De Niro to komedia "Wszystko o moim starym" . Aktor wciela się w niej we Włocha z krwi i kości. Nie owija w bawełnę, nie przestrzega konwenansów, ma niewyparzony język i mocno niepoprawne poczucie humoru. Gdy dowiaduje się, że jego jedyny syn Sebastian zamierza oświadczyć się ukochanej Ellie, postanawia sprawdzić czy rodzina dziewczyny spełnia jego surowe standardy. Sebastian wie, że spotkanie jego prostolinijnego ojca z zamożną i konserwatywną rodziną Ellie grozi katastrofą. Liczy jednak, że uda się go jakoś okiełznać i zaprezentować jako spokojnego, miłego starszego pana. Wkrótce zrozumie, jak bardzo się mylił. Rodzinny weekend w luksusowej posiadłości przyszłych teściów Sebastiana okaże się pasmem nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć, bo jego tatko nie zamierza udawać kogoś kim nie jest. Czy miłość Ellie i Sebastiana jest w stanie przetrwać tę próbę?