Robbie Williams bohaterem filmu

Robbie Williams to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich wokalistów, którego płyty na całym świecie rozeszły się w milionach egzemplarzy. Popularność przyniosły mu występy w zespole Take That, bardzo dobrze poradził sobie też, gdy po rozpadzie tej grupy rozpoczął karierę solową. Film opowie o jego życiu i wydarzeniach, które ukształtowały go jako człowieka i jako artystę.



Film o Robbiem Williamsie. Usłyszymy jego piosenki

Spodziewane jest, że Williams pojawi się w filmie osobiście. Usłyszeć będzie w nim można również jego piosenki, które zostaną nagrane w nowych wersjach i które ilustrować będą epizody z życia artysty. Twórcy produkcji, do której zdjęcia rozpoczną się w Melbourne, skorzystają z ulg podatkowych oferowanych filmowcom przez australijski rząd.



"Jestem szczęśliwy, że razem z moim przyjacielem Michaelem Graceyem nakręcimy ten film w australijskim stanie Wiktoria" - powiedział Williams cytowany przez portal "Variety".

"Możliwość opowiedzenia pięknej i niepowtarzalnej historii Robbiego Williamsa i nakręcenia jej w moim rodzinnym mieście, jest dla mnie spełnieniem marzeń. Mój film tylko zyska na kreatywnej energii, którą przesiąknięty jest miejscowy przemysł filmowy" - dodaje Gracey.

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 Australia jest miejscem powstawania wielu zagranicznych produkcji filmowych. Zainteresowanie jest tak duże, że w kraju powstają nowe studia filmowe, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne. Sytuację skomplikował w ostatnim czasie wariant Delta, z powodu którego w niektórych stanach konieczne było przywrócenie obostrzeń sanitarnych.



