Rita Hayworth: Przez lata wielbiona. Zmarła w biedzie i zapomnieniu

To na jej cześć swą nazwę otrzymał słynny drink margarita, to jej portret widniał na bombie atomowej zrzuconej na atol Bikini (bomba nazywała się "Gilda"). Rita Hayworth to jedna z największych legend Hollywood. Kim była i skąd wzięła się w Hollywood?

Ritę Hayworth kochały miliony, ale w życiu prywatnym nigdy nie odnalazła szczęścia na dłużej /Courtesy Everett Collection /East News