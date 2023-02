"Ride On": Jackie Chan wraca na szczyt. Jego nowy film jest rozchwytywany

Wiadomości

Dokładnie w dniu 69. urodzin Jackie Chana, 7 kwietnia, w chińskich kinach zadebiutuje najnowszy film legendarnego aktora, komedia sensacyjna "Ride On" ("Jedźmy dalej"). Film znalazł już swoich dystrybutorów w pozostałych częściach świata, niedługo po tym, jak trafił na targi filmowe organizowane co roku z okazji Festiwalu Filmowego w Berlinie. Zainteresowanie tym tytułem określane jest przez portal "The Hollywood Reporter" jako "szalone".