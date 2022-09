Richard Roat, który występował w filmach, serialach, a także na Broadwayu, zmarł w Orange County w Kalifornii, mając 89 lat. Wystąpił w wielu popularnych także w Polsce produkcjach, takich jak: "Dynastia", "Dallas", "Przyjaciele" czy "Kroniki Seinfelda". W USA widzowie doskonale pamiętają jego role w "Złotkach" i "The Doctors".

"Jego największą miłością była rodzina, z którą dzielił się swoim niesamowitym poczuciem humoru, inteligencją i niezrównaną radością życia" - czytamy w nekrologu.

Gwiazdor przez 40 lat był mężem Kathy. Przyczyna jego śmierci nie została podana do opinii publicznej.

Richard Roat: Kariera i najważniejsze role

Richard Roat urodził się w 1933 roku w Hartford w (st. Connecticut, USA). Jako aktor zadebiutował w 1962 roku w serialu "Car 54, Where Are You?".

Jedną z najważniejszych ról aktora, która była jednocześnie przełomem w jego karierze, jest kreacja doktora Jerry'ego Chandlera w serialu "The Doctors". Roat wystąpił w 172 odcinkach.

W swojej wieloletniej karierze akotr w wielu produkcjach. Warto wspomnieć choćby takie tytuł jak: "Columbo", "McMillan i jego żona", "The F.B.I.", "Świat Dzikiego Zachodu", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Słoneczny patrol", "Pokolenia",, "Detektyw w sutannie", "Marilyn i ja", "Złotka", "Dni naszego życia", "Melrose Place", "Pomoc domowa", "Nowe przygody Supermana", "Trzecia planeta od Słońca", "Cybill", "Siódme niebo", a także "Dowody zbrodni".

Ostatni raz pojawił się na ekranie jako Robert z w serialu "24 godziny" (2009).