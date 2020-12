Richard Donner potwierdził, że nakręci piątą część „Zabójczej broni”

Gdyby nie to, że temat powraca jak bumerang co jakiś czas, można by napisać, że oto informacja, na którą wszyscy fani czekali od dawna. Nie sposób jednak przejść obojętnie wobec faktu, że tym razem zapewnienia na temat powstania piątej odsłony kultowego cyklu padły z ust Richarda Donnera, twórcy oryginalnej „Zabójczej broni” z Melem Gibsonem i Dannym Gloverem. W jednym z ostatnich wywiadów, 90-letni reżyser potwierdził, że stanie za kamerą i nakręci piątą część serii.

Richard Donner (P) z Melem Gibsonem (L) na planie czwartej części "Zabójczej broni" /SILVER PICTURES/WARNER BROS / COOPER, ANDREW /East News

"To zarówno mój przywilej, jak i obowiązek, aby kolejna część cyklu powstała. Prawdę mówiąc to ekscytujące. Obiecuję jednak, że film będzie ostatnią częścią serii" - zapowiedział Richard Donner w wywiadzie dla "The Telegraph". Tym samym potwierdził to, o czym wspominał jeszcze na początku 2020 roku, zapowiadając powstanie "Zabójczej broni 5" z Gibsonem i Gloverem w rolach głównych.



Produkcja piątej części popularnego cyklu ma ruszyć w przyszłym roku. Do tej pory oprócz czterech części serii powstał liczący trzy sezony serial telewizyjny, którego fabuła oparta została o wydarzenia znane z serii filmów "Zabójcza broń". Po raz ostatni Gibson i Glover wcielili się w postaci policjantów Martina Riggsa i Rogera Murtaugha w 1998 roku. Obok nich w filmie "Zabójcza broń 4" wystąpili m.in. Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li i Chris Rock. Nie wiadomo czy grane przez nich postaci powrócą w piątej części.



Jeśli "Zabójcza broń 5" powstanie, będzie to pierwszy film Donnera od czasu "16 przecznic" z 2006 roku. Przy Donnerze, który w chwili premiery będzie miał 91 lat, główne gwiazdy cyklu będą mogły poczuć się jak młodzieniaszkowie. Nie ulega jednak wątpliwości, że 65-letni Gibson i 75-letni Glover z pełnym przekonaniem będą mogli po raz kolejny zakrzyknąć jedno z najsłynniejszych powiedzonek serii: "Jestem za stary na to gówno!".

Zdjęcie Danny Glover i Mel Gibson znów zagrają Rogera Murtaugha i Martina Riggsa / Mary Evans Picture Library / East News

Bohaterami "Zabójczej broni" są dwaj policjanci, których różni właściwie wszystko i może właśnie dlatego świetnie dogadują się jako partnerzy. Gdy poznajemy Rogera Murtaugha, statecznego ojca rodziny, zaledwie kilka dni dzieli go od przejścia na emeryturę. Jego nowym partnerem zostaje młody narwaniec Martin Riggs, który po stracie żony chce ze sobą skończyć. Wybuchowemu duetowi nie dają rady w czterech częściach cyklu: gang handlarzy narkotyków, południowoafrykańscy przemytnicy, skorumpowani gliniarze oraz chiński mistrz kung fu. Z kim przyjdzie im się mierzyć w piątej części cyklu? To pozostaje tajemnicą.