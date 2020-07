​Reżyserskie plany George'a Clooneya

​George Clooney, popularny hollywoodzki aktor, który ma na koncie również sukcesy reżyserskie, jest na dobrej drodze do podpisania kontraktu z Amazon Studios. To właśnie dla tej wytwórni miałby zrealizować film "The Tender Bar", oparty na pamiętnikach J. R. Moehringera, które w Polsce ukazały się pod tytułem "Bar dobrych ludzi".

Na premierę czeka najnowszy film George'a Clooneya "The Midnight Sky" /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

J. R. Moehringer to doświadczony dziennikarz, który od lat publikuje w największych amerykańskich tytułach prasowych, takich jak "The New York Times" i "Los Angeles Times". Za swoje artykuły otrzymał w 2000 roku Nagrodę Pulitzera. Jego pamiętniki zostały wydane w 2005 roku. Po ich przeczytaniu legendarny tenisista Andre Agassi zgłosił się do Moehringera z propozycją, by ten współpracował z nim nad jego autobiografią. Jeden z reportaży Moehringera stał się też inspiracją dla twórców filmu "Wskrzeszenie mistrza" z Samuelem L. Jacksonem w roli głównej.



W "Barze dobrych ludzi" Moehringer opisał swoje dorastanie na Long Island i czasy, w których często przesiadywał w miejscowym barze. Stał się on dla niego ucieczką od problemów w jego życiu osobistym. Projektem ekranizacji tej książki było zainteresowane studio Sony, ale ostatecznie wycofało się z tych planów. Pomysł przejęło jednak Amazon Studios.

Scenariusz adaptacji pamiętników Moehringera napisał William Monahan, autor "Infiltracji". Szefostwo Amazon Studios ma nadzieję, że Clooney przyjmie propozycję wyreżyserowania filmu "The Tender Bar". Popularny gwiazdor rozważa bowiem reżyserię innego filmu - "Boys in the Boat", opartego na prawdziwej historii osady wioślarskiej z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w 1936 roku zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Berlinie. Powodem, który może przeważyć na korzyść "The Tender Bar" jest to, że będzie to produkcja łatwiejsza do zrealizowania w dobie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Aktualnie na premierę czeka wyreżyserowany przez Clooneya film "The Midnight Sky". To postapokaliptyczny thriller o naukowcu, który przebywa samotnie w położonej na Arktyce bazie. Stamtąd kontaktuje się z załogą powracającego na Ziemię statku kosmicznego i próbuje przekonać ją do tego, by zaniechała powrotu z powodu bliżej nieokreślonej katastrofy, która zapanowała na Ziemi. Główną rolę zagrał George Clooney, oprócz niego wystąpili też Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo oraz Demian Bichir.