"Założenie 'Whistle' jest proste i posiada świeżą, przerażającą mitologię. Przeklęty obiekt, który wzywa twoje przyszłe śmierci, by dopadły cię przed czasem. W scenariuszu pobrzmiewają echa moich ulubionych produkcji takich jak 'The Ring' , 'Koszmar z ulicy Wiązów' czy 'Coś za mną chodzi' . Jednocześnie posiada elementy licealnych produkcji takich jak 'Klub winowajców' i 'Donnie Darko'. Jestem podekscytowany pracą z tą wspaniałą, młodą obsadą i możliwością powołania tego pomysłowego i przerażającego horroru do śmierci... To znaczy do życia" - mówi Corin Hardy .

"Jesteśmy szczęśliwi mogąc pracować z Corinem Hardym oraz tą niewiarygodnie utalentowaną obsadą. Corin udowodnił już, że potrafi kręcić horrory dzięki swojej umiejętności łączenia silnej wrażliwości wizualnej z atmosferą i emocjami. Potrafi też tworzyć pomysłowe sceny. Nie mogę doczekać się, aż doda swój unikalny styl do scenariusza Owena Edgertona" - dodaje producent David Gross.